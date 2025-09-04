EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Пользователи сообщили в сбоях в работе Google

2 минуты чтения 12:00 | Обновлено: 12:04

Пользователи из Европы и Южного Кавказа сообщили о проблемах в работе сервисов Google, включая YouTube, Gmail и Drive. Согласно данным портала Downdetector, сбои зафиксировали жители Болгарии, Турции, Италии, Польши, Грузии, Армении и России.

Отмечается, что у браузера Chrome не работает поиск. При этом пользователи сообщили, что проблему можно обойти с помощью VPN-сервисов и прокси-серверов. В самой корпорации сбои пока не комментировали. Согласно данным Google Workspace, все сервисы компании работают в обычном режиме.

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
Экономика22 минуты чтения

Ранее россияне начали жаловаться на сбои в работе Google Meet. Последний сбой Downdetector зафиксировал накануне, некоторые пользователи пожаловались на проблемы с сервисом и 4 сентября. При этом в Google заявили, что сбои не связаны с проблемами на стороне компании.

Роскомнадзор, в свою очередь, утверждает, что ведомство не вводило ограничений на работу Google Meet. Сервис стал одним из самых популярных среди россиян после ограничения звонков в Telegram и WhatsApp.

Сбой в работе YouTube наблюдался во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Тогда они также провели переговоры с лидерами европейских стран.

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
Политика22 минуты чтения

В июле стало известно, что власти в России установили мировой рекорд по количеству отключений интернета. Так, за месяц в разных регионах стран интернет пропадал 655 раз, тогда как с начала этого года в мире зафиксировали 296 шатдаунов. Чиновники объяснили массовые отключения интернета заботой о безопасности и противодействием ударам украинских беспилотников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01 3 сентября
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина