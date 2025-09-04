Пользователи сообщили в сбоях в работе Google

Пользователи из Европы и Южного Кавказа сообщили о проблемах в работе сервисов Google, включая YouTube, Gmail и Drive. Согласно данным портала Downdetector, сбои зафиксировали жители Болгарии, Турции, Италии, Польши, Грузии, Армении и России.

Отмечается, что у браузера Chrome не работает поиск. При этом пользователи сообщили, что проблему можно обойти с помощью VPN-сервисов и прокси-серверов. В самой корпорации сбои пока не комментировали. Согласно данным Google Workspace, все сервисы компании работают в обычном режиме.

Ранее россияне начали жаловаться на сбои в работе Google Meet. Последний сбой Downdetector зафиксировал накануне, некоторые пользователи пожаловались на проблемы с сервисом и 4 сентября. При этом в Google заявили, что сбои не связаны с проблемами на стороне компании.

Роскомнадзор, в свою очередь, утверждает, что ведомство не вводило ограничений на работу Google Meet. Сервис стал одним из самых популярных среди россиян после ограничения звонков в Telegram и WhatsApp.

Сбой в работе YouTube наблюдался во время встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Тогда они также провели переговоры с лидерами европейских стран.

В июле стало известно, что власти в России установили мировой рекорд по количеству отключений интернета. Так, за месяц в разных регионах стран интернет пропадал 655 раз, тогда как с начала этого года в мире зафиксировали 296 шатдаунов. Чиновники объяснили массовые отключения интернета заботой о безопасности и противодействием ударам украинских беспилотников.