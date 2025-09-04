EN
Женщина сорвалась со скалы в попытке спасти свою собаку

2 минуты чтения 14:00

В конце августа 36-летняя Марго Коэн из Канады упала высоты 18 метров во время похода на пик Трикуни, пытаясь спасти свою собаку. И хозяйка, и пес чудом выжили, пишет People.

Коэн отправилась в горы вместе с другом Максом Стоббе, его двоюродным братом и собакой по кличке Зайон. Спуститься с горы группа решила по тропе за каменной стеной. Этот путь казался им несложным. Однако в момент, когда они перелезали через препятствие, пес оступился и начал падать вниз.

Коэн успела схватить собаку за страховочный трос, но сама сорвалась следом за животным. Женщина вместе с питомцем пролетела около 18 метров. «Я падала вниз раза четыре. В общем, я пролетела, наверное, метров шесть, а потом ударилась лицом о камни, а потом падала снова, снова и снова», — рассказала женщина.

Катастрофа на Тянь-Шане
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
Общество16 минут чтения

Она добавила, что все это время была в сознании, хотя предпочла бы «отключиться». В результате падения она получила травму лица и ноги, а ее собака, по словам Коэн, просто сидела рядом с ней и выглядела довольной. «Собака виляла хвостом, как будто прекрасно провела время», — поделилась Коэн.

Услышав крики женщины, ее друг Стоббе пришел ей на помощь и позвонил в службу 911. В итоге спасатели доставили пострадавшую в больницу, где ей сделали две операции.

Позже Коэн рассказала, что у ее возникло инстинктивное желание схватить пса за страховку. «Но я не осознавала, что, сделав это я просто упаду из-за его веса», — добавила женщина. 

Тем временем ее подруга Эмили Касал организовала сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь Коэн оплатить медицинские расходы и счета за ветеринарное обслуживание.

