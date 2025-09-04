Женщина сорвалась со скалы в попытке спасти свою собаку

В конце августа 36-летняя Марго Коэн из Канады упала высоты 18 метров во время похода на пик Трикуни, пытаясь спасти свою собаку. И хозяйка, и пес чудом выжили, пишет People.
Коэн отправилась в горы вместе с другом Максом Стоббе, его двоюродным братом и собакой по кличке Зайон. Спуститься с горы группа решила по тропе за каменной стеной. Этот путь казался им несложным. Однако в момент, когда они перелезали через препятствие, пес оступился и начал падать вниз.
Коэн успела схватить собаку за страховочный трос, но сама сорвалась следом за животным. Женщина вместе с питомцем пролетела около 18 метров. «Я падала вниз раза четыре. В общем, я пролетела, наверное, метров шесть, а потом ударилась лицом о камни, а потом падала снова, снова и снова», — рассказала женщина.
Она добавила, что все это время была в сознании, хотя предпочла бы «отключиться». В результате падения она получила травму лица и ноги, а ее собака, по словам Коэн, просто сидела рядом с ней и выглядела довольной. «Собака виляла хвостом, как будто прекрасно провела время», — поделилась Коэн.
Услышав крики женщины, ее друг Стоббе пришел ей на помощь и позвонил в службу 911. В итоге спасатели доставили пострадавшую в больницу, где ей сделали две операции.
Позже Коэн рассказала, что у ее возникло инстинктивное желание схватить пса за страховку. «Но я не осознавала, что, сделав это я просто упаду из-за его веса», — добавила женщина.
Тем временем ее подруга Эмили Касал организовала сбор средств на GoFundMe, чтобы помочь Коэн оплатить медицинские расходы и счета за ветеринарное обслуживание.