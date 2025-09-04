Зумеры зарабатывают на иллюзии роскошной жизни

Представители поколения Z обманывают своих подписчиков, размещая в соцсетях посты о своей «роскошной жизни» — кадры с путешествиями, дорогими отелями и элитными локациями. CNBC пишет, что такой контент помогает зумерам увеличивать охваты, вызывать доверие у рекламодателей и, как следствие, зарабатывать на этом.

Соучредитель консалтинговой компании Venture Smarter Джон Морган рассказал телеканалу, что менторил молодую предпринимательницу, когда заметил нечто странное: ее реальная жизнь не совпадала с той, что она демонстрировала в соцсетях.

По словам Моргана, его 23-летняя подопечная потратила полтора года на создание образа живущей «роскошной жизнью» путешественницы с расходами около 500 тысяч долларов в год. На самом деле, как утверждает Морган, ее годовые траты составляли примерно 12 тысяч долларов в год.

«Она покупала дневные абонементы по 200 долларов в элитные пляжные клубы Майами и делала за шесть часов около 400 фотографий», — рассказал он. Все эти кадры она неспешно выкладывала в соцсети и создавала иллюзию, будто постоянно отдыхает в дорогих курортах.

Иллюзия сработала. Число ее подписчиков в инстаграме выросло до 85 тысяч, но цель девушки заключалась не только в популярности — дело было в доходе.

«Ее фальшивые публикации о роскоши были инвестицией в бизнес. В итоге она заключила контракты с некоторыми брендами и сейчас зарабатывает на этом 180 тысяч долларов в год», — рассказал Морган.

Похожую тенденцию наблюдает и участник рынка недвижимости Даниэль Ривера. По его словам, 24-летняя блогерша опубликовала фото из элитного жилья в Майами стоимостью 400 долларов за ночь. На тот момент девушка уже три недели не могла внести арендную плату в размере 1800 долларов.

«Позже она призналась, что сняла это жилье всего на одну ночь вместе с шестью подругами, чтобы сделать идеальные фото у бассейна. Фотографии создавали впечатление, что она провела неделю в дорогом отпуске», — рассказал Ривера.

По данным телеканала, в 2024 году зумеры в среднем потратили 11,8 тысячи долларов на летние путешествия. Отмечается, что за этот период ни одно поколение не потратило больше них.

Согласно опросу финансовой компании Bankrate, 31% представителей поколения Z в 2025 году планировали занять деньги ради летнего отпуска.



