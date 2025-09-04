Фридман попросил у Испании помощи в снятии санкций

Российский миллиардер и совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман обратился к властям Испании с просьбой оказать содействие в его исключении из санкционных списков Евросоюза. Об этом сообщает испанское издание El Mundo.

По его данным, свою просьбу Фридман объяснил тем, что действующие в его отношении европейские санкции «вредят стратегическому расширению» сети супермаркетов Día. Издание напоминает, что российский миллиардер является ключевым акционером фонда LetterOne, который, в свою очередь, контролирует испанскую сеть супермаркетов Día. По словам Фридмана, сеть насчитывает более 2,3 тысячи магазинов, охватывающих 84% испанских домохозяйств и обеспечивающих экономический эффект в размере 6,8 миллиарда евро.

Как пишет El Mundo, Фридман анонсировал разработку стратегического плана на следующие пять лет, в рамках которого предполагается открыть 300 новых магазинов, а также привлечь инвестиции в размере около 180 миллионов евро ежегодно до 2029 года.

По данным издания, в своем стремлении добиться исключения из европейских санкционных списков Фридман уже «заручился поддержкой» Венгрии, Словакии и Люксембурга. Кроме того, за снятие санкций Евросоюза с этого российского бизнесмена выступили власти Италии, Греции, Австрии и Хорватии, тогда как Латвия не поддержала такой шаг.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Михаил Фридман вместе с еще одним совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном попали под санкции ЕС и Великобритании, из-за чего их активы в Европе были заморожены. Позже в отношении обоих также ввели санкции США.

Добиваясь своего исключения из санкционных списков Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке и «АльфаCтраховании», однако желаемого результата это не принесло.