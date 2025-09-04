Десятки направлявшихся в Испанию африканцев убили из-за обвинений в колдовстве

Десятки пассажиров судна с нелегальными мигрантами из Африки, которые направлялись в Испанию, были убиты своими попутчиками из-за обвинений в колдовстве. Об этом сообщило испанское издание OkDiario.

По его данным, в плавание с западного побережья Африки отправились 320 человек, а до Канарских островов добрались только 248 из них.

В свою очередь, британский таблоид Daily Mail сообщил, что испанская береговая охрана спасла 251 из 320 пассажиров судна, подавшего сигнал о бедствии примерно в 400 километрах от Канарских островов.

По данным издания, выжившие пассажиры корабля рассказали, что некоторые их попутчики погибли от жажды и голода, а другие, находясь в бреду, вызванном обезвоживанием, сами выбросились за борт.

В то же время OkDiario также со ссылкой на источники среди представителей испанских властей пишет о совершенных на борту корабля с мигрантами убийствах. Как сообщается, несколько находившихся на борту молодых людей сначала обвинили некоторых своих попутчиков в мелких кражах и истощении запасов воды. Однако это не принесло желаемого эффекта и тогда их обвинили уже в колдовстве и затем убили. По словам очевидцев, некоторых жертв убийцы застрелили, а других живьем выбросили за борт.

Как сообщается, по факту гибели людей испанская Национальная полиция начала расследование. Его фигурантами стали от 20 до 30 мигрантов, которые сейчас содержатся в центрах для беженцев на Канарских островах.

В свою очередь, журналистам Daily Mail в испанской полиции сообщили об аресте 2 сентября нескольких человек, «связанных с этими событиями». Там также отметили, что расследование и выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается и пообещали сообщить средствам массовой информации об итогах расследования, как только оно будет завершено.