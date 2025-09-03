Мир разлюбил роскошь

Рынок товаров класса люкс переживает глубокий кризис. После многолетнего роста индустрия столкнулась с оттоком миллионов клиентов и падением продаж. Об этом пишет Financial Times.

Согласно отчету аналитической компании Bain & Company, с 2022 по 2024 год мировой рынок роскоши покинули порядка 50 миллионов потребителей. Как отмечается в докладе, большинство из них оттолкнули стремительно растущие из года в год цены. Подтверждает эту тенденцию и банк HSBC. По его данным, средняя стоимость люксовых товаров в Европе с 2019 года увеличилась примерно на 52%.

Издание приводит в пример историю американки Нони Одум, бывшего топ-менеджера Ralph Lauren и Loro Piana. Ранее она регулярно покупала одежду Balmain, Dolce & Gabbana и ежегодно приобретала сумку или туфли Chanel, но теперь так не делает. В своем инстаграм-аккаунте Одум призналась, что ее стали раздражать неадекватные цены на товары, необходимость записываться на примерку и не слишком вежливые охранники в бутиках, которые следят за каждым шагом. «Некоторые бренды просят по 10 тысяч долларов за сумку просто потому, что им так захотелось. <…> Вы не можете так меня оскорблять», — добавила она.

Проблема не только в цене, но и в потере эксклюзивности, отмечают собеседники Financial Times. Один из них заявил, что интернет создал «культурное перенасыщение брендами» и лишил их ореола недоступности. На этом фоне качественные подделки и масс-маркет по мотивам дизайнерских товаров стирают грань, предлагая желаемый статусный вид без огромных затрат, говорится в публикации.

В ответ бренды пытаются менять стратегии. Кто-то проводит кадровые перестановки и ищет новые управленческие решения, кто-то точечно снижает цены. Однако, как заключает Одум, чтобы вернуть клиентов, индустрии придется снова научиться делать шоппинг легким и приятным, а не «вульгарным и скучным». Пока же миллионы бывших покупателей направляют свои деньги в путешествия, образование, инвестиции и более доступные бренды, резюмирует издание.