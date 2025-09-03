EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Мир разлюбил роскошь

2 минуты чтения 12:14

Рынок товаров класса люкс переживает глубокий кризис. После многолетнего роста индустрия столкнулась с оттоком миллионов клиентов и падением продаж. Об этом пишет Financial Times.

Согласно отчету аналитической компании Bain & Company, с 2022 по 2024 год мировой рынок роскоши покинули порядка 50 миллионов потребителей. Как отмечается в докладе, большинство из них оттолкнули стремительно растущие из года в год цены. Подтверждает эту тенденцию и банк HSBC. По его данным, средняя стоимость люксовых товаров в Европе с 2019 года увеличилась примерно на 52%.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Издание приводит в пример историю американки Нони Одум, бывшего топ-менеджера Ralph Lauren и Loro Piana. Ранее она регулярно покупала одежду Balmain, Dolce & Gabbana и ежегодно приобретала сумку или туфли Chanel, но теперь так не делает. В своем инстаграм-аккаунте Одум призналась, что ее стали раздражать неадекватные цены на товары, необходимость записываться на примерку и не слишком вежливые охранники в бутиках, которые следят за каждым шагом. «Некоторые бренды просят по 10 тысяч долларов за сумку просто потому, что им так захотелось. <…> Вы не можете так меня оскорблять», — добавила она.

Проблема не только в цене, но и в потере эксклюзивности, отмечают собеседники Financial Times. Один из них заявил, что интернет создал «культурное перенасыщение брендами» и лишил их ореола недоступности. На этом фоне качественные подделки и масс-маркет по мотивам дизайнерских товаров стирают грань, предлагая желаемый статусный вид без огромных затрат, говорится в публикации.

Зумеры придумали новый способ заработка
Зумеры придумали новый способ заработка
Они сдают в аренду свои платья, пиджаки и кроссовки и получают за это тысячи долларов
Экономика13 минут чтения

В ответ бренды пытаются менять стратегии. Кто-то проводит кадровые перестановки и ищет новые управленческие решения, кто-то точечно снижает цены. Однако, как заключает Одум, чтобы вернуть клиентов, индустрии придется снова научиться делать шоппинг легким и приятным, а не «вульгарным и скучным». Пока же миллионы бывших покупателей направляют свои деньги в путешествия, образование, инвестиции и более доступные бренды, резюмирует издание.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram