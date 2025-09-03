EN
Китай впервые показал способную ударить в любую точку мира ядерную ракету

2 минуты чтения 10:02 | Обновлено: 12:24

Народно-освободительная армия Китая на торжественном параде в Пекине продемонстрировала ракеты, представляющие стратегическую ядерную триаду страны. По данным Global Times, одна из ракет обладает дальностью свыше 20 тысяч километров и способна поражать цели в любой точке мира.

Военный парад, приуроченный к 80-летию победы во Второй мировой войне, прошел 3 сентября в столице КНР. ТАСС пишет, что на мероприятии были представлены авиационная ракета большой дальности «Цзинлэй-1», межконтинентальная ракета подводного базирования «Цзюйлан-3», а также наземные ракеты «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

Китай также впервые продемонстрировал ядерную ракету DF-5C, которую в Пекине считают ключевым элементом стратегии ядерного сдерживания. По данным Global Times, дальность ее действия превышает 20 тысяч километров, что делает возможным нанесение удара по любой точке планеты. DF-5C, как отмечается, отличается высокой точностью благодаря использованию нескольких систем наведения, а также укороченным временем пуска и улучшенной реакцией по сравнению с предыдущими версиями.

«Появление этих стратегических вооружений имеет важное значение. Во-первых, оно напоминает китайскому народу, что не стоит забывать историю. Во-вторых, предупреждает, что нельзя игнорировать реальные угрозы. Ситуация в сфере безопасности, с которой сталкивается Китай, по-прежнему остается сложной и серьезной. Этот парад также демонстрирует, что военные возможности нашей страны в ответ на внешние угрозы постоянно развиваются и укрепляются», — заявил в разговоре с журналистом издания эксперт по ракетным технологиям и ядерному разоружению Ян Чэнцзюнь.

Парад в Пекине на площади Тяньаньмэнь прошел под руководством председателя КНР Си Цзиньпина. На мероприятии также присутствовали Владимир Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын. Торжество посетили лидеры более 20 государств, включая Беларусь, Казахстан, Сербию, Иран, Азербайджан, Армению, Пакистан и Словакию.

