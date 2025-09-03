EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Блогера закопали заживо ради набора подписчиков

2 минуты чтения 20:08

В Алматы блогера положили в гроб и заживо закопали, чтобы он провел прямую трансляцию из-под земли, пишет Orda. По данным издания, на эфир уже обратила внимание местная полиция.

«Не хватает воздуха… Мне [не] хватает воздуха. Не гоните, парни… До этого 30 аккаунтов ушли в бан в TikTok. 200 тысяч наберем — в бан, 100 тысяч наберем — в бан. Друзья, помогите с продвижением этого аккаунта, ставьте лайки», — цитирует Orda слова блогера.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Издание отмечает, что многие подписчики критиковали поступок жителя Алматы. В том числе его обвинили в безответственности и стремлении к популярности «ценой собственной жизни».

На видео, которое опубликовало издание Orda, мужчина ложится гроб, установленный в яме, а помощники передают ему бутылку воды и накрывают крышкой. На фрагменте стрима, который опубликовал телеграм-канал EGOV.PRESS, молодой человек ведет трансляцию из гроба, а его помощники стоят у закопанной ямы с лопатами.

«По данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в департаменте полиции Алматы корреспонденту Zakon.

«Человек года»
«Человек года»
Вожатый больше 20 лет насиловал детей и угрожал закопать их заживо, если они расскажут родителям
Криминал14 минут чтения

В июне российские силовики прервали «обряд», во время которого двоих обмотанных тряпками человек заживо закопали в землю под руководством шамана, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ленинградской области.

По данным источника, в «обряде» участвовали около 15 человек, все они заплатили за это шаману от шести до девяти тысяч рублей. Против организаторов мероприятия силовики решили возбудить уголовное дело по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Экономика
Сомнительный ребрендинг поставил под угрозу легендарный Jaguar
Когда-то им восхищался Энцо Феррари, а теперь издевается весь интернет. «Барбимобиль» вернет компании былое величие?
00:01 4 сентября
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Политика
Я воюю в ВСУ, и я против перемирия
Я вырос в России и ходил на митинги, но теперь меня бесит российская оппозиция. Хотя и в нашей армии хватает проблем
00:01
Катастрофа на Тянь-Шане
Общество
Катастрофа на Тянь-Шане
Наталья Наговицина не бросила своего мужа, когда он умирал на высоте почти 7000 метров. Через четыре года она повторила его судьбу
00:01 2 сентября
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01 1 сентября
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram