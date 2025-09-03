Блогера закопали заживо ради набора подписчиков

В Алматы блогера положили в гроб и заживо закопали, чтобы он провел прямую трансляцию из-под земли, пишет Orda. По данным издания, на эфир уже обратила внимание местная полиция.

«Не хватает воздуха… Мне [не] хватает воздуха. Не гоните, парни… До этого 30 аккаунтов ушли в бан в TikTok. 200 тысяч наберем — в бан, 100 тысяч наберем — в бан. Друзья, помогите с продвижением этого аккаунта, ставьте лайки», — цитирует Orda слова блогера.

Подозрительный сосед Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом Криминал 16 минут чтения

Издание отмечает, что многие подписчики критиковали поступок жителя Алматы. В том числе его обвинили в безответственности и стремлении к популярности «ценой собственной жизни».

На видео, которое опубликовало издание Orda, мужчина ложится гроб, установленный в яме, а помощники передают ему бутылку воды и накрывают крышкой. На фрагменте стрима, который опубликовал телеграм-канал EGOV.PRESS, молодой человек ведет трансляцию из гроба, а его помощники стоят у закопанной ямы с лопатами.

«По данному факту будет проведена проверка и будут приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан», — заявили в департаменте полиции Алматы корреспонденту Zakon.

«Человек года» Вожатый больше 20 лет насиловал детей и угрожал закопать их заживо, если они расскажут родителям Криминал 14 минут чтения

В июне российские силовики прервали «обряд», во время которого двоих обмотанных тряпками человек заживо закопали в землю под руководством шамана, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ленинградской области.

По данным источника, в «обряде» участвовали около 15 человек, все они заплатили за это шаману от шести до девяти тысяч рублей. Против организаторов мероприятия силовики решили возбудить уголовное дело по статье о создании организации, посягающей на личность и права граждан.