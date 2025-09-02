Белый дом анонсировал «захватывающее» заявление Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт анонсировала заявление президента США Дональда Трампа. Оно состоится 2 сентября в 14:00 часов (21:00 по московскому времени), написала в соцсети X корреспондент телеканала Fox News Джеки Генрих.

«Президент сделает захватывающее заявление о Министерстве обороны», — процитировала Ливитт журналистка.

Ранее в июне Трамп предложил переименовать Министерство обороны США в «Министерство войны». «Оно просто звучит лучше. Ты говоришь: «Сэр, я действую от лица Министерства обороны». Обороны? Я не хочу быть только обороной. Мы хотим оборону, но хотим и наступление тоже», — сказал тогда глава Белого дома на пресс-конференции после саммита НАТО.

В начале прошлой недели Трамп вновь заявил, что ему больше нравится название «Министерство войны». «Оно просто звучит лучше. Ты говоришь: «Сэр, я действую от лица Министерства обороны». Обороны? Я не хочу быть только обороной. Мы хотим оборону, но хотим и наступление тоже», — отметил он.

Спустя несколько дней в Пентагоне заявили о желании Трампа заключить с Россией соглашение, которое бы заменило Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом рассказал заместитель начальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара.

«Я уверен, что Трампу хотелось бы заключить сделку. Однако эта сделка должна удовлетворять определенным критериям», — отметил он. Срок действия нынешнего договора об ограничении вооружений истекает 5 февраля 2026 года.