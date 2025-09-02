EN
Миллионер извинился за отобранную у ребенка кепку

2 минуты чтения 15:05

Крупный польский бизнесмен  Петр Щерек, ставший героем вирусного видео, где он похищает подаренную теннисистом ребенку кепку, принес извинения. Соответствующий пост он опубликовал в своем фейсбуке. 

В нем он заявил, что взял протянутую теннисистом кепку, так как был уверен, что она предназначалась ему.  «Это ошибочное убеждение заставило меня инстинктивно протянуть руку. Сегодня я понимаю, что сделанное мной было похоже на то, что я намеренно отобрал сувенира у ребенка, — написал он. — Я не хотел этого, но это не отменяет того факта, что я причинил боль мальчику и разочаровал болельщиков. <…> Я извиняюсь перед всеми, кого я подвел».

Ранее видео инцидента с участием Шерека стало вирусным и вызвало возмущение в сети. На кадрах можно видеть, как теннисист Камиль Майхжак после победы над Кареном Хачановым во втором раунде Открытого чемпионата США протягивает сувенирную кепку ребенку на трибуне. Однако стоящий рядом Шерек в последний момент выхватывает ее.

Спортсмен не замечает произошедшего, а ребенок начинает плакать и требует свой сувенир назад, однако бизнесмен игнорирует его и быстро убирает кепку с сумку своей спутницы.

После того, как видео распространилось в сетях и выяснилось, что похитителем кепки является Шерек, возглавляющий компанию Drogbruk , пользователи призвали к ее бойкоту.

Теннисист Камиль Майхжак, чьего подарка лишился мальчик, узнав о произошедшем, попросил пользователей сети помочь найти этого ребенка, а позже опубликовал в соцсетях совместную фотографию с ним и рассказал, что встретился с юным поклонником и подарил ему новую кепку.

