EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Интернет и мемы

Рекордное число людей в мире перестали следить за новостями

2 минуты чтения 17:50

Все больше людей в мире сознательно отказываются от чтения новостей. По данным Института изучения журналистики Рейтер при Оксфордском университете, сегодня так поступают рекордные 40% респондентов. В 2017 году показатель не превышал 29%, сообщает The Guardian.

Кроме того, по информации издания, цифры отличаются от страны к стране. Так, в Великобритании, например, новостные сообщения игнорируют 46% граждан, а в США — 42%.

Главной причиной отказа от новостей респонденты назвали их негативное влияние на настроение. Многие отмечают усталость от постоянного потока сообщений, избыточное внимание к войнам и катастрофам, а также ощущение бессилия, когда повлиять на события все равно невозможно, отмечает The Guardian.

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

Издание приводит несколько человеческих историй. Так, пенсионерка из Аризоны Мардетт Берр говорит, что перестала смотреть новости восемь лет назад, и с тех пор прекратила испытывать постоянное чувство тревоги  и просыпаться по ночам из-за тяжелых мыслей. Британец Джулиан Беррет перестал следить за новостями во время пандемии. Он удалил все новостные приложения и даже создал на Reddit профильное сообщество, где обсуждают плюсы и минусы отказа. Другие находят компромисс: кто-то ограничивается просмотром заголовков, а кто-то подписывается на тщательно отобранные СМИ и читает дайджест раз в неделю.

Психологи предупреждают, что рост потребления новостей, особенно в соцсетях, может приводить к ухудшению психического здоровья, пишет The Guardian. Профессор Калифорнийского университета Роксана Коэн Сильвер десятилетиями изучает последствия медийного воздействия во время кризисов, от 11 сентября до пандемии COVID-19. По ее словам, чем выше контакт с тяжелым контентом, тем выше уровень тревожности, депрессии и симптомов посттравматического стресса. Особенно сильное воздействие оказывает просмотр шокирующих изображений.

Я уехал из Украины в Чехию
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
Общество9 минут чтения

Эксперты советуют выстраивать «ограждения»: отключать push-уведомления, выбирать проверенные источники, читать дайджесты в удобное время, а не в потоке. «Можно оставаться в курсе, не занимаясь бесконечным думскроллингом», — резюмирует Сильвер.

По словам опрошенных изданием экспертов, стратегия жесткого и полного отказал от новостей может иметь негативные последствия. В частности, систематический отказ от новостей снижает политическую вовлеченность. Бенджамин Тофф из Университета Миннесоты в книге Avoiding the News пишет, что людям становится сложнее разбираться в текущей повестке и участвовать в жизни общества. Наиболее часто новости избегают молодые люди, женщины и люди с низким доходом. «Если мы хотим, чтобы у всех были равные возможности голосовать и обсуждать важные вопросы, то массовый отказ от новостей становится проблемой», — подчеркнул эксперт. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Мир
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
00:01
Подозрительный сосед
Криминал
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
17:00 31 августа
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Криминал
«Орский Чикатило» и убийца-монах
Самые разыскиваемые преступники России, которых не могут поймать уже более 10 лет
00:01 30 августа
Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа

Самое читаемое

Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Эксперт назвала лучшие женские духи
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра