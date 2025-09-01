Рекордное число людей в мире перестали следить за новостями

Все больше людей в мире сознательно отказываются от чтения новостей. По данным Института изучения журналистики Рейтер при Оксфордском университете, сегодня так поступают рекордные 40% респондентов. В 2017 году показатель не превышал 29%, сообщает The Guardian.

Кроме того, по информации издания, цифры отличаются от страны к стране. Так, в Великобритании, например, новостные сообщения игнорируют 46% граждан, а в США — 42%.

Главной причиной отказа от новостей респонденты назвали их негативное влияние на настроение. Многие отмечают усталость от постоянного потока сообщений, избыточное внимание к войнам и катастрофам, а также ощущение бессилия, когда повлиять на события все равно невозможно, отмечает The Guardian.

Издание приводит несколько человеческих историй. Так, пенсионерка из Аризоны Мардетт Берр говорит, что перестала смотреть новости восемь лет назад, и с тех пор прекратила испытывать постоянное чувство тревоги и просыпаться по ночам из-за тяжелых мыслей. Британец Джулиан Беррет перестал следить за новостями во время пандемии. Он удалил все новостные приложения и даже создал на Reddit профильное сообщество, где обсуждают плюсы и минусы отказа. Другие находят компромисс: кто-то ограничивается просмотром заголовков, а кто-то подписывается на тщательно отобранные СМИ и читает дайджест раз в неделю.

Психологи предупреждают, что рост потребления новостей, особенно в соцсетях, может приводить к ухудшению психического здоровья, пишет The Guardian. Профессор Калифорнийского университета Роксана Коэн Сильвер десятилетиями изучает последствия медийного воздействия во время кризисов, от 11 сентября до пандемии COVID-19. По ее словам, чем выше контакт с тяжелым контентом, тем выше уровень тревожности, депрессии и симптомов посттравматического стресса. Особенно сильное воздействие оказывает просмотр шокирующих изображений.

Эксперты советуют выстраивать «ограждения»: отключать push-уведомления, выбирать проверенные источники, читать дайджесты в удобное время, а не в потоке. «Можно оставаться в курсе, не занимаясь бесконечным думскроллингом», — резюмирует Сильвер.

По словам опрошенных изданием экспертов, стратегия жесткого и полного отказал от новостей может иметь негативные последствия. В частности, систематический отказ от новостей снижает политическую вовлеченность. Бенджамин Тофф из Университета Миннесоты в книге Avoiding the News пишет, что людям становится сложнее разбираться в текущей повестке и участвовать в жизни общества. Наиболее часто новости избегают молодые люди, женщины и люди с низким доходом. «Если мы хотим, чтобы у всех были равные возможности голосовать и обсуждать важные вопросы, то массовый отказ от новостей становится проблемой», — подчеркнул эксперт.