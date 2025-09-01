EN
Интернет и мемы

СК опубликовал стикер с лого штабов Навального в своем телеграм-канале

2 минуты чтения 14:16

Официальный телеграм-канал регионального управления Следственного комитета (СК) по Башкортостану опубликовал стикер с символикой штабов Навального, обратил внимание канал «Не туда».

Сейчас оригинальная публикация удалена, однако она сохранилась в истории сервиса TGStat. Из статистики следует, что пост был опубликован в 11:56 по московскому времени и удален через минуту. В посте был опубликован стикер с уткой, на которой изображен красный восклицательный знак на белом фоне, использующийся сторонниками погибшего в российской колонии политика Алексея Навального.

Подозрительный сосед
Подозрительный сосед
Три девушки около 10 лет находились в плену. Их похитил мужчина, который жил совсем рядом
Криминал16 минут чтения

Штабы Навального, созданные политиком в регионах России, были признаны экстремистскими структурами еще летом 2021 года, они прекратили работу еще в апреле того же года. Суды регулярно штрафуют и арестовывают россиян за «демонстрацию символики» штабов Навального, отмечает Би-би-си.

Журналисты пишут, что официального описания символики организаций, созданных Навальным, нет ни в решениях судов, ни в реестре запрещенных к распространению «экстремистских материалов». Штрафуют россиян и за демонстрацию красного восклицательного знака на белом фоне, сообщает «Настоящее время».

«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
«Побалуйте себя обнаженными красивыми мужчинами»
Участники конкурсов красоты оказались в позиции женщин: их травят за внешность и высмеивают за успехи
Мир8 минут чтения

В материале отмечается, что всего с 2021 года по середину февраля 2025 года власти составили не менее 156 протоколов по статье о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской символики, либо символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП), которые были связаны с преследованием за демонстрацию символики организаций Навального. В сумме суды назначили по ним почти 500 суток ареста, а штрафы в некоторых случаях выписываются несколько раз.

Считается в России символикой «экстремистской организации» и изображение Навального, а также его имя. СК не комментировал публикацию и ее последующее удаление, опубликованный в телеграм-канале стикер входит в стикерпак, который не связан со структурами Навального.

