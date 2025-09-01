Автомобиль протаранил ворота генконсульства России в Сиднее

В австралийском городе Сидней утром 1 сентября неизвестный на внедорожнике въехал на территорию генерального консульства России, после чего его задержали. Об этом сообщают 9News и The Sydney Morning Herald (SMH).

За рулем автомобиля оказался 39-летний мужчина. В результате инцидента, как сообщается, пострадал полицейский. На опубликованных кадрах видно, что у машины разбиты стекла.

По данным полиции, около восьми утра по местному времени (час ночи по Москве) поступил вызов о машине, припаркованной без разрешения на подъездной дорожке к российской дипмиссии. Когда сотрудники правоохранительных органов попытались поговорить с водителем, он нажал на газ и протаранил ворота консульства.

На кадрах, снятых с вертолета можно увидеть стоящий рядом с флагштоком белый автомобиль. Все двери машины и багажник открыты, а некоторые стекла разбиты.

Как сообщают СМИ, в результате инцидента 24-летний полицейский порезал руку, ему оказали медицинскую помощь. О других пострадавших не сообщалось.

Австралийский прокремлевский активист Семен Бойков, получивший российское гражданство в сентябре 2023 года, рассказал The Guardian, что водителя преследовала полиция, когда он въезжал на территорию посольства.

«Для меня это выглядит как попытка получить дипломатическое убежище», — добавил он. Бойков уже 1000 дней находится на территории российского консульства после того, как ему предъявили обвинение в нападении на проукраинского протестующего в Сиднее, поясняет издание.