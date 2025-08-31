«Остров» из десятков тонн влажных салфеток уберут в Лондоне

Управление лондонского порта начало расчистку «острова влажных салфеток» у Хаммерсмитского моста на западе Лондона. Местные жители начали так называть 250-метровый участок берега Темзы, на котором накопилось более 180 тонн затвердевших влажных салфеток. Местами толщина мусорного слоя доходит до одного метра.

Организаторы масштабной уборки заявили, что стоимость их проекта исчисляется «сотнями тысяч» фунтов стерлингов, не называя точную цифру, пишет The Guardian. Директор по устойчивому развитию Управления лондонского порта Грейс Ронсли заявила, что ее компанию вдохновили волонтеры организации Thames 21, которые с 2017 года вручную выловили из реки около 140 тысяч влажных салфеток.

Фото: Wet Wipe Island Hammersmith / Port of London Authority

Ронсли из Управления лондонского порта сказала, что водители экскаваторов, собирающих отходы, используют метод «загребания и встряхивания», чтобы оставить как можно больше речного осадка на берегу. По ее словам, важно сохранить наибольшую площадь прибрежной зоны вместе с обитающими в осадке водными беспозвоночными.

Во влажных салфетках содержится пластик, поэтому они не разлагаются. Представитель крупной британской компании по водоснабжению и очистке сточных вод Thames Water Джон Салливан подчеркнул, что накопившаяся масса влажных салфеток наглядно демонстрирует вред от выбрасывания в унитаз посторонних предметов.

Thames Water, обслуживающая 16 миллионов потребителей, ежегодно удаляет из канализационной системы примерно 3,8 миллиарда салфеток, сообщил Салливан. По данным The Guardian, это обходится компании в 18 миллионов фунтов стерлингов в год.

Во время сильных дождей, когда канализация переполняется, выброшенные влажные салфетки попадают в Темзу, объяснила Лиз Гьеке из Thames 21. Гендиректор волонтерской организации Крис Куд призвал усовершенствовать канализационную инфраструктуру, а также запретить добавлять пластик во влажные салфетки

Также глава Thames 21 отметил, что важно напоминать людям о том, что средства гигиены и влажные салфетки необходимо выбрасывать в мусорное ведро, чтобы эти предметы не попадали в систему сточных вод.