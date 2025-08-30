Ученые разработали ИИ-устройство для быстрой диагностики болезней сердца

Ученые из Имперского колледжа Лондона разработали стетоскоп с искусственным интеллектом, который может анализировать незаметные для человеческого уха изменения сердечного ритма и делать быструю электрокардиограмму. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на презентацию разработчиков на ежегодном конгрессе Европейского общества кардиологов.

Создатели устройства заявили, что его удалось протестировать на 12 тысячах пациентов по всей Великобритании, которые жаловались на одышку и усталость. ИИ-стетоскоп помог диагностировать сердечную недостаточность в два раза чаще по сравнению с пациентами, которые проходили обычное обследование.

Испытания показали, что новый инструмент помогает в три раза чаще диагностировать фибрилляцию предсердий — нарушение сердечного ритма, которое может привести к инсульту. Также медикам удалось почти в два раза чаще диагностировать заболевания сердечных клапанов.

Доктор Патрик Бехтигер из Национального института сердца и легких при Имперском колледже Лондона отметил, что конструкция стетоскопа не менялась в течение 200 лет.

«Невероятно, что умный стетоскоп можно использовать для 15-секундного обследования, а затем искусственный интеллект может быстро предоставить результат теста, указывающий, есть ли у человека сердечная недостаточность, мерцательная аритмия или заболевание сердечного клапана», — сказал ученый.

При этом исследователи подчеркнули, что их устройство следует использовать для осмотра пациентов, которые уже жалуются на симптомы, связанные с заболеваниями сердца. По их словам, если осматривать ИИ-стетоскопом здоровых людей, повышается риск ошибочного диагноза.