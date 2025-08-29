EN
Трамп приказал строить государственные здания только в античном стиле

2 минуты чтения 09:23

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому новые здания органов власти в стране должны строиться только в классическом античном стиле. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Отцы-основатели, как и многие великие общества до них, придавали большое значение федеральной гражданской архитектуре. Они хотели, чтобы общественные здания Америки вдохновляли народ и поощряли гражданскую добродетель», — говорится в указе.

В нем также отмечается, что президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон «сознательно создавали самые важные здания в Вашингтоне, округ Колумбия, по образцу классической архитектуры древних Афин и Рима».

По словам Трампа, отцы-основатели США использовали классическую архитектуру, чтобы укрепить связи страны с первыми в истории человечества демократическими государствами, а также напомнить собственным гражданам, что, кроме прав, у них также есть долг поддерживать и оберегать государственные институты США.

«В 1960-х годах федеральное правительство в значительной степени заменило строительные проекты в классическом стиле на модернистские и брутальные. Последовавшая за этим федеральная архитектура, курируемая Администрацией общих служб (GSA), часто была непопулярна среди американцев», — утверждает Трамп в своем указе.

Глава Белого дома напомнил, что в 1994 году GSA создало Программу передового дизайна, которая должна была стать «наглядным свидетельством достоинства, предприимчивости, энергии и стабильности американского правительства». Однако в подписанном Трампом документе говорится, что своих целей эта программа так и не достигла. 

«В рамках Программы передового дизайна GSA часто выбирала проекты известных архитекторов, не учитывая местный опыт или региональные эстетические предпочтения. Получающиеся в итоге федеральные здания порой производят впечатление на архитектурную элиту, но не на американский народ, для которого эти здания предназначены. Многие из этих новых федеральных зданий даже визуально не идентифицируются как общественные здания», — пояснил президент США.

В его указе также подчеркивается, что федеральные здания должны возвышать и украшать общественные пространства, вдохновлять граждан и облагораживать США, а также вызывать уважение у широкой общественности.

