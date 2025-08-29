Сигаретные фильтры могут запретить в мире

Сигаретные фильтры могут попасть под международный запрет как один из самых распространенных видов одноразового пластика. Об этом пишет Independent.

По информации издания, в Женеве проходят переговоры о новом договоре ООН, посвященном борьбе с пластиковым загрязнением. В предварительном проекте документа фильтры упоминаются лишь в приложении о частичных ограничениях, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и экологические объединения требуют их полного запрета.

По данным исследований, фильтры не снижают вред от курения, хотя долгое время именно так их позиционировала табачная индустрия. Более того, они «смягчают» вкус дыма и позволяют вдыхать его глубже, тем самым увеличивая риск заболеваний легких. Несмотря на это, большинство курильщиков до сих пор считают сигареты с фильтром более безопасными.

Экологи подчеркивают и другой аспект, отмечает издание. Фильтры делают из ацетата целлюлозы — пластика, который не разлагается, а превращается в микрочастицы и загрязняет окружающую среду. Окурки остаются самым массовым видом мусора на планете. Ежегодно выбрасывается около 4,5 триллиона штук, что составляет примерно 800 тысяч тонн отходов.

Некоторые компании уже продвигают «биоразлагаемые» фильтры, однако эксперты называют их ложным решением. Такие варианты по-прежнему не приносят пользы для здоровья и продолжают вредить экосистемам.

ВОЗ напоминает, что любые меры, поддерживающие иллюзию меньшего вреда от курения, противоречат ее рекомендациям. А фильтры создают именно такую иллюзию.

Часть стран, по данным Independent, начала действовать самостоятельно. В 2024 году американский город Санта-Крус стал одним из первых, где фильтры официально запретили. Эксперты считают, что глобальный запрет мог бы сократить количество пластикового мусора и одновременно снизить привлекательность сигарет, говорится в публикации.