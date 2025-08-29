EN
Мир

Сигаретные фильтры могут запретить в мире

2 минуты чтения 20:38 | Обновлено: 20:43

Сигаретные фильтры могут попасть под международный запрет как один из самых распространенных видов одноразового пластика. Об этом пишет Independent.

По информации издания, в Женеве проходят переговоры о новом договоре ООН, посвященном борьбе с пластиковым загрязнением. В предварительном проекте документа фильтры упоминаются лишь в приложении о частичных ограничениях, однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и экологические объединения требуют их полного запрета.

В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
В каком возрасте проявляется вред от алкоголя и курения
Ученые выяснили, когда лучше начинать переходить на ЗОЖ
Общество4 минуты чтения

По данным исследований, фильтры не снижают вред от курения, хотя долгое время именно так их позиционировала табачная индустрия. Более того, они «смягчают» вкус дыма и позволяют вдыхать его глубже, тем самым увеличивая риск заболеваний легких. Несмотря на это, большинство курильщиков до сих пор считают сигареты с фильтром более безопасными.

Экологи подчеркивают и другой аспект, отмечает издание. Фильтры делают из ацетата целлюлозы — пластика, который не разлагается, а превращается в микрочастицы и загрязняет окружающую среду. Окурки остаются самым массовым видом мусора на планете. Ежегодно выбрасывается около 4,5 триллиона штук, что составляет примерно 800 тысяч тонн отходов.

Некоторые компании уже продвигают «биоразлагаемые» фильтры, однако эксперты называют их ложным решением. Такие варианты по-прежнему не приносят пользы для здоровья и продолжают вредить экосистемам.

Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Эти виды спорта больше всего продлевают жизнь
Две-три тренировки в неделю могут прибавить почти 10 лет. Футбол, теннис и бег — что оказалось эффективнее?
Общество10 минут чтения

ВОЗ напоминает, что любые меры, поддерживающие иллюзию меньшего вреда от курения, противоречат ее рекомендациям. А фильтры создают именно такую иллюзию.

Часть стран, по данным Independent, начала действовать самостоятельно. В 2024 году американский город Санта-Крус стал одним из первых, где фильтры официально запретили. Эксперты считают, что глобальный запрет мог бы сократить количество пластикового мусора и одновременно снизить привлекательность сигарет, говорится в публикации.

