Мир

Автор хита Gangnam Style арестован в Южной Корее

2 минуты чтения 16:59

Южнокорейского рэпера Psy, автора мирового хита Gangnam Style, арестовали в Сеуле по подозрению в нарушении правил получения рецептурных препаратов. Об этом пишет The Times.

По данным следствия, 47-летний Пак Чэ Сан, известный как Psy, с 2022 года получал лекарства через третьих лиц, в том числе с помощью собственного менеджера. Речь идет о препаратах Xanax и Stilnox, которые назначают при тревожных расстройствах и бессоннице. Они могут вызывать привыкание, поэтому по закону в Южной Корее их можно выписать только после личной консультации с врачом, уточняет издание.

Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
Автора мирового бестселлера обвинили в мошенничестве
История о том, как они со смертельно больным мужем стали бездомными, оказалась выдумкой. Но по ней уже сняли фильм с голливудскими звездами
Мир11 минут чтения

Сообщается, что следователи провели обыск в больнице, где наблюдался музыкант, и изъяли его медицинские документы. Еще одним фигурантом этого же дела стал лечащий врач артиста. Сам он отверг обвинения, утверждая, что лечение проводилось дистанционно.

Агентство музыканта подтвердило, что он страдает хронической бессонницей и принимает прописанные врачом препараты. При этом там признали, что лекарства иногда получали третьи лица, но подчеркнули, что назначения были законными. В компании назвали ситуацию ошибкой и недосмотром.

Psy стал широко известен в 2012 году после выхода хита Gangnam Style, где он высмеял пафос богатого района Каннам, в котором вырос. Клип с узнаваемыми танцевальными движениями стал хитом и первым в истории YouTube собрал миллиард просмотров, а сейчас его посмотрели уже более 5,7 миллиарда раз. Как пишет The Times, музыкант еще до этого момента был успешен на южнокорейской сцене, хотя нередко становился объектом критики из-за провокационных текстов. В 2013 году он выступил на инаугурации президента Пак Кын Хе, что закрепило за ним статус культурного символа Южной Кореи.

Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Британец идет вокруг света пешком уже 27 лет
Он переплыл Каспийское море, а Роман Абрамович вытащил его из российской тюрьмы. До конца маршрута ему осталось около 3000 километров
Мир7 минут чтения

Танец Пак Чэ Сана стал мировым феноменом. Его исполняли миллионы людей — от генсека ООН Пан Ги Муна и британских военных до заключенных филиппинской тюрьмы и моряков в Таиланде. В 2015 году в районе Каннам, который прославил Psy, установили золотую скульптуру в виде рук, сложенных в его фирменном жесте. Она стоит у торгового центра, где снималась часть клипа.


