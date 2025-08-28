EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые предупредили о риске продовольственного кризиса и предложили «возобновляемую еду»

2 минуты чтения 20:52

Традиционное сельское хозяйство не справляется с растущим спросом на продукты. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского института лидерства в области устойчивого развития. По их словам, из-за изменения климата, дефицита воды и деградации почв увеличить производство еды на 50% — а именно столько нужно для будущих потребностей — уже невозможно. Об этом сообщает Financial Times.

Специалисты полагают, что при сохранении нынешней модели питания перебои с поставками продуктов станут нормой, а это чревато нестабильностью и тяжелыми последствиями для мировой экономики. Альтернативой они называют так называемое «возобновляемое продовольствие». Это еда, созданная с помощью биотехнологий и ферментации вместо привычного земледелия и животноводства. Как пишет FT, современные технологии позволяют получать белок буквально из воздуха, воды и энергии, а также заменять мясо, молочные продукты и рыбий жир продуктами из микробов и водорослей.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Некоторые разработки уже вышли на рынок, отмечают журналисты. Так, финская компания Solar Foods делает белковую муку из энергии, воздуха и воды. Компания Veramaris производит рыбий жир из водорослей, который используют и в аквакультуре, и в пищевых добавках. По данным исследований, такие методы могут сократить выбросы парниковых газов, потребление воды и использование земель более чем на 90%.

По информации Financial Times, новые продукты оказываются дешевле, безопаснее и полезнее традиционных. Поэтому в сфере альтернативных белков уже работают более 2000 компаний. Среди них не только стартапы, но и мировые корпорации вроде Unilever, Danone и Nestle.

Эксперты отмечают, что Китай и Сингапур активно инвестируют в новые технологии, а вот США и ЕС рискуют отстать. Они подчеркивают, что нынешняя система питания не сможет обеспечить мир необходимыми ресурсами. Когда она перестанет работать, последствия будут тяжелыми.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я уехал из Украины в Чехию
Общество
Я уехал из Украины в Чехию
За свою свободу я отдал несколько тысяч долларов. Осваиваюсь на новом месте и хотел бы когда-нибудь приехать к родственникам в Россию
00:01 29 августа
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01
Купила кофе и пропала
Криминал
Купила кофе и пропала
В Канаде уже 17 лет расследуют исчезновение девушки. Незадолго до пропажи она сказала, что пережила нечто страшное
00:01 27 августа
Врач придумала «корабль для абортов»
Мир
Врач придумала «корабль для абортов»
Она помогала прервать беременность женщинам из стран, где это запрещено
00:01 26 августа
Раньше трава была зеленее
Общество
Раньше трава была зеленее
Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет?
00:01 25 августа
За домом у бабушки
Криминал
За домом у бабушки
Убийца несколько лет разбрасывал части тел своих жертв, чтобы привлечь внимание полиции. Его поймали, только когда он устал скрываться
17:00 24 августа

Самое читаемое

Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
«Покажешь дорогу?»
Криминал
«Покажешь дорогу?»
Во Франции и Бельгии много лет пропадали молодые девушки. Раскрыть их исчезновения помогла 13-летняя девочка, которая сама едва не стала жертвой
17:00 10 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы