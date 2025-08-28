Ученые предупредили о риске продовольственного кризиса и предложили «возобновляемую еду»

Традиционное сельское хозяйство не справляется с растущим спросом на продукты. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского института лидерства в области устойчивого развития. По их словам, из-за изменения климата, дефицита воды и деградации почв увеличить производство еды на 50% — а именно столько нужно для будущих потребностей — уже невозможно. Об этом сообщает Financial Times.
Специалисты полагают, что при сохранении нынешней модели питания перебои с поставками продуктов станут нормой, а это чревато нестабильностью и тяжелыми последствиями для мировой экономики. Альтернативой они называют так называемое «возобновляемое продовольствие». Это еда, созданная с помощью биотехнологий и ферментации вместо привычного земледелия и животноводства. Как пишет FT, современные технологии позволяют получать белок буквально из воздуха, воды и энергии, а также заменять мясо, молочные продукты и рыбий жир продуктами из микробов и водорослей.
Некоторые разработки уже вышли на рынок, отмечают журналисты. Так, финская компания Solar Foods делает белковую муку из энергии, воздуха и воды. Компания Veramaris производит рыбий жир из водорослей, который используют и в аквакультуре, и в пищевых добавках. По данным исследований, такие методы могут сократить выбросы парниковых газов, потребление воды и использование земель более чем на 90%.
По информации Financial Times, новые продукты оказываются дешевле, безопаснее и полезнее традиционных. Поэтому в сфере альтернативных белков уже работают более 2000 компаний. Среди них не только стартапы, но и мировые корпорации вроде Unilever, Danone и Nestle.
Эксперты отмечают, что Китай и Сингапур активно инвестируют в новые технологии, а вот США и ЕС рискуют отстать. Они подчеркивают, что нынешняя система питания не сможет обеспечить мир необходимыми ресурсами. Когда она перестанет работать, последствия будут тяжелыми.