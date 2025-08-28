ФСБ потребовала круглосуточный доступ к умному дому «Алиса»

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ круглосуточный удаленный доступ к информации умного дома «Алиса». Решение вынес мировой судья судебного участка № 425 московского района Хамовники, следует из постановления суда. Документ опубликовало «Агентство».

Согласно материалам дела, 28 мая ФСБ направила в Роскомнадзор протокол о невыполнении предписания. Речь шла о непредоставлении доступа к ресурсу yandex.ru/alice/smart-home. Служба требовала организовать технический доступ к системе «Алисы» в соответствии с правилами, утвержденными правительством в 2020 году. А 10 июня судья Владислав Пожиловский признал вину компании полностью доказанной. Представитель «Яндекса» на заседание не явился.

Размер штрафа составил 10 тысяч рублей по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ — за невыполнение предписания надзорного органа. Отягчающих или смягчающих обстоятельств суд не установил.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Юристы отмечают, что это первый случай, когда спецслужбы официально добиваются доступа к системе «умного дома». «На моей памяти это первый подобный эпизод, ранее не слышал, чтобы ФСБ публично пыталась получить доступ к такому оборудованию», — сообщил «Агентству» юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов. По его словам, если бы служба получила запрошенный доступ, теоретически она могла бы использовать возможности системы для прослушивания или просмотра запросов и получать данные с подключенных устройств.

Партнер юридической фирмы Comply Максим Али считает, что кейс «Яндекса» показывает расширение практики применения «закона Яровой». Если раньше требования чаще касались мессенджеров, то теперь, по словам эксперта, «практически любая инфраструктура IT-компании подпадает под обязательства по предоставлению данных ФСБ», говорится в публикации.

По мнению юриста, небольшой размер штрафа связан именно с квалификацией дела как неисполнения предписания, а не с нарушением обязанностей организатора распространения информации (ОРИ). В последнем случае штраф мог бы составить до нескольких миллионов рублей.

VK разрабатывает госмессенджер на замену Телеграму Власти хотят сделать из него российскую версию китайского WeChat. Что там будет и заблокируют ли другие мессенджеры? Интернет и мемы 8 минут чтения

По словам источника «Ведомостей» в сфере информационной безопасности, у «Яндекса» несколько систем, которые по закону об ОРИ должны предоставлять доступ спецслужбам, но сама процедура дорогостоящая. «Поэтому компании проще платить штрафы, которые ей выставляют регулярно», — сказал собеседник.

Ранее к ответственности за нарушения чаще привлекали иностранные компании, напоминает юрист Ярослав Шицле. По его словам, российские компании, напротив, обычно исполняли требования властей. В случае с «Яндексом» он не исключает, что либо на техническом уровне данные действительно не собираются, либо компания пытается избежать репутационных рисков. «Новости о круглосуточном доступе спецслужб к умному дому могут снизить продажи, например, умных колонок», — отметил он.