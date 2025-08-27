EN
СМИ узнали о составленном Западом плане обороны Украины

2 минуты чтения 07:59

Западные союзники Украины составили «примерный план» обороны этой страны, к реализации которого предполагается приступить после заключения мирного соглашения. Как пишет американская газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, он включает в себя развертывание трех оборонительных линий.

Так, первая будет включать в себя демилитаризованную зону, которую, по согласованию с Россией и Украиной, будут патрулировать миротворческие силы из третьей страны. На второй линии обороны разместятся украинские военные, которые будут «вооружены и обучены» представителями армий стран-членов НАТО. На третьей и последней линии украинской обороны будут размещены «силы сдерживания» под руководством стран Европы, которые, предположительно, «будут поддерживать американские войска с тыла».

Как отмечает FT, представители США ранее заявляли, что готовы «предоставить разведывательные ресурсы и контроль за полем боя для любого западного плана безопасности». Кроме того, Вашингтон выражал готовность принять участие в выстраивании системы противовоздушной обороны для Украины.

При этом США отмечали, что выступают против размещения собственных военных на территории Украины. По данным издания, представители администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях». В то же время, как заявили изданию собеседники среди европейских официальных лиц, «любое развертывание [европейских сил в Украине] может иметь место только при поддержке США, которые будут обеспечивать, контролировать и защищать европейские войска».

