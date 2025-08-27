ИИ создал новый альбом певицы без ее ведома

Неизвестные сгенерировали с помощью нейросети и опубликовали на популярных стриминговых площадках новый альбом известной фолк-певицы Эмили Портман. Сама она узнала об этом из сообщения от поклонника, сообщает Би-би-си.

Портман рассказала, что получила сообщение, в котором автор хвалил ее новый альбом и писал, что «английская фолк-музыка в надежных руках». Послание поставило исполнительницу в тупик, потому что она не выпускала никаких новых пластинок. Однако, когда она перешла по ссылке, присланной поклонником, то попала на сайт, где был опубликован музыкальный альбом, подписанный ее именем. «Я обнаружила этот альбом везде: на Spotify, iTunes и на всех онлайн-платформах», — сообщила певица.

По ее словам, треки, вошедшие в релиз, очевидно, были сгенерированы нейросетью, которая «была хорошо натренирована» на творчестве самой Портман. Как отмечает Би-би-си, названия новых песен, такие как «Веточка тимьяна» и «Тихий очаг», оказались «невероятно близки» к тем, которые могла бы выбрать сама певица.

Свое открытие Портман назвала «по-настоящему жутким». Она отметила, что послушав «свой» новый альбом, поняла, что звучащий в нем голос «немного не такой», как ее собственный. В то же время, по ее словам, фолк-стиль, в котором были выдержаны композиции, был «наиболее близким» к ее собственному. Инструментальные части записи она также назвала «пугающе похожими» на ее творчество.

Как отмечает Би-би-си, альбом Orca, выпущенный под именем Эмили Портман без ее ведома, действительно был опубликован на ряде цифровых платформ, включая YouTube. Портман сообщила, что уже подала жалобу на нарушение авторских прав и намерена добиться удаления поддельного альбома.