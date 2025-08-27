EN
Интернет и мемы

60-секундные мини-сериалы переманили аудиторию Netflix

2 минуты чтения 15:00

Пользователи стриминговых платформ, таких как Netflix, HBO Max и Paramount+, отказываются от своих подписок и переходят на другие сервисы, которые показывают 60-секундные мини-сериалы. Зачастую подписка на них стоит дороже, чем на обычные стриминги. Об этом сообщает The Washington Post.

В качестве примера издание приводит 34-летнюю веб-разработчицу из Монреаля Элин Фироб, которая рассказала, что отказалась от подписок на традиционные стриминговые платформы, но при этом тратит около 200 долларов в месяц на просмотр мини-сериалов и короткометражек, снятых вертикально наподобие роликов в TikTok. 

Женщина подсчитала, что она просматривает около 30 мини-сериалов в месяц, что примерно равно одной полуторачасовой серии обычного сериала. «После долгого рабочего дня не хочется ни о чем думать. Мы смотрим их, чтобы отвлечься от всего остального в жизни», — пояснила Фироб.

WP пишет, что вертикальные стриминговые приложения опережают Netflix, Hulu и Paramount+ по росту числа пользователей. Сюжеты их сериалов схожи с обычными мыльными операми, однако продюсерские компании заимствуют идеи у успешных ютуберов и тиктокеров, опираясь на показатели вовлеченности. Для мини-сериалов характерны «сенсационные сюжеты» и экспрессивная актерская игра. Это привлекает «толпы зрителей», в то время как обычные стриминги пытаются удержать аудиторию и, как отмечает WP, готовятся к масштабным переменам в индустрии развлечений.

По данным издания, зрители зачастую платят по 20 долларов за подписку на одно приложение с вертикальными сериалами, тогда как подписка на Netflix без рекламы стоит 17,99 доллара в месяц. Фанаты мини-сериалов отмечают их удобный формат, который позволяет смотреть контент на телефоне. При этом некоторые зрители признаются, что смотрят такие сериалы в соцсетях, не соблюдая порядок серий.

В то же время критики приложений с мини-сериалами называют их «сырыми» и «невероятно глупыми». Они пишут в отзывах, что в сюжетах используются предсказуемые линии и банальные персонажи. Эта же характеристика привлекает фанатов мини-сериалов.

Продюсеры утверждают, что создание вертикальных драм обходится дороже, чем создание большинства контента для социальных сетей, но дешевле, чем создание полноценных стриминговых шоу. В целом по отрасли бюджет стандартного вертикального сериала составляет от 100 тысяч до 250 тысяч долларов, в то время как стоимость одного эпизода теледрамы может исчисляться миллионами. 

