YouTube редактировал видео втайне от авторов

Видеохостинг YouTube редактировал видео с помощью искусственного интеллекта, не предупреждая их об этом и не спрашивая разрешения, сообщают издания Би-би-си и The Atlantic. В самой компании объяснили, что проводят эксперимент по улучшению коротких роликов с использованием машинного обучения.

Блогер Mr. Bravo, выпускающий видео в стиле восьмидесятых, пожаловался, что платформа автоматически улучшила его видео. Он сообщил, что специально состаривал свои ролики, прогоняя их через видеомагнитофон.

Также о принудительном улучшении видео сообщил блогер Рик Беато, у которого более пяти миллионов подписчиков. «Я подумал: “Блин, у меня странные волосы”. А чем ближе я присматривался, тем больше казалось, что я накрашен», — рассказал он.

Друг Беато Ретт Шулл, который также снимает видео для своей 700-тысячной аудитории, предположил, что ютуб пытается увеличивать разрешение и детализацию изображения с помощью ИИ. «Люди подумают, что я использую ИИ для создания своих видео. Или что это дипфейк. Или что я каким-то образом халтурю. Это неизбежно подорвет доверие зрителей к моему контенту», — беспокоится блогер.

«Мы проводим эксперимент с избранными YouTube Shorts, в котором используется традиционная технология машинного обучения для устранения размытости, шумов и улучшения четкости видео во время обработки (аналогично тому, что делает современный смартфон при записи видео)», — объяснил руководитель отдела редакционной политики и взаимодействия с авторами YouTube Рене Ричи.

При этом YouTube не ответил на вопрос Би-би-си о том, смогут ли пользователи самостоятельно решать, может ли сервис редактировать их видео с помощью искусственного интеллекта.