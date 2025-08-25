Первое заражение личинками мясной мухи диагностировали в США

Министерство здравоохранения и социальных служб США подтвердило агентству Reuters, что в стране появился первый пациент, зараженный личинками тропической мясной мухи. Представитель ведомства Эндрю Никсон уточнил, что этот человек вернулся из Сальвадора, затронутого вспышкой заболевания.

Диагноз жителя штата Мэриленд 4 августа подтвердил Центр по контролю и профилактике заболеваний США, сказали журналистам в министерстве. «Риск для здоровья населения США в связи с этим случаем очень низок», — сказал Никсон.

Раньше трава была зеленее Дело не только в ностальгии: есть причины, почему мир со временем кажется тусклым. Можно ли вернуть жизни цвет? Общество 6 минут чтения

Ранее источники Reuters в мясной промышленности говорили, что мужчина вернулся не из Сальвадора, а из граничащей с ним центральноамериканской страны Гватемалы. Никсон не стал комментировать это противоречие.

15 августа министр сельского хозяйства США Брук Роллинз побывала в Техасе, чтобы анонсировать строительство лаборатории по разведению стерильных мясных мух, которые помогут бороться с распространением этого вредителя.

Для стерилизации мух облучают радиацией, после этого самцы теряют возможность оплодотворять самок. Власти США планируют разводить миллиарды особей и сбрасывать их с самолетов над Мексикой и югом Техаса.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло? Криминал 11 минут чтения

Программа по борьбе с мясными мухами успешно работала в 1960-х — 70-х годах: за 13 лет США и Мексика выпустили более 94 миллиардов мух и сумели победить этого паразита. Однако в 2023 году этих насекомых вновь обнаружили на юге Мексики.

Мясные мухи откладывают личинки в открытые раны на телах теплокровных животных. После вылупления сотни личинок начинают поедать живые ткани, что приводит к смерти животного или человека. В случае раннего начала лечения выживаемость пациентов высокая.