Интернет и мемы

Россиянам предложат самостоятельно запрещать себе «опасный контент»

2 минуты чтения

Правительство России планирует ввести механизм «добровольного ограничения доступа к потенциально опасному контенту». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный кабмином план мероприятий.

Согласно документу, чиновники позволят россиянам запрещать себе просмотр информации, которая «потенциально может нести вред», но не запрещена и не заблокирована на территории России. Займутся этим проектом Роскомнадзор, Росмолодежь, Минцифры, Минкульт и другие ведомства.

К третьему кварталу 2027 года чиновники должны представить в правительство свои предложения по реализации этого механизма, указано в плане.

Вчера ТАСС также со ссылкой на правительственный план сообщил, что чиновники будут сканировать и блокировать запрещенный контент в российском интернет-пространстве с помощью искусственного интеллекта.

Из документа следует, что власти будут применять для цензуры «технологии искусственного интеллекта, нейронных сетей и машинного обучения». При обнаружении «опасная» информация будет заблокирована.

По мнению чиновников, новая технология сделает поиск запрещенного контента более эффективным. Разработкой этого сервиса займутся Роскомнадзор, Минцифры, МВД, ФСБ, Генпрокуратура и Следственный комитет.

В июле Владимир Путин утвердил административное наказание за намеренный поиск в интернете «экстремистского контента» и за рекламу VPN-сервисов. Новый закон предусматривает штраф 3-5 тысяч рублей за умышленный поиск «экстремистских материалов». Также Путин подписал поправку, которая добавила использование VPN в список возможных отягчающих обстоятельств при совершении уголовного преступления.

