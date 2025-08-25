EN
Рост насилия против женщин в поездах сочли «эпидемией» в Великобритании

2 минуты чтения 20:57

В Великобритании зарегистрировали рост насилия в отношении женщин на железнодорожном транспорте. Количество преступлений в этом году выросло на 5% и достигло 12 082 случаев. Это на 59% больше, чем в 2021 году. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные Британского управления транспортной полиции.

По данным правоохранителей, число сексуализированных преступлений на железных дорогах увеличилось на 10% — с 2437 до 2670 случаев. Отдельно эпизоды домогательств выросли на 6%, до 1950. Большинство инцидентов, как показывает статистика, происходят в вечерние часы пик в переполненных вагонах.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

В полиции ранее называли такие преступления «национальной чрезвычайной ситуацией», а железнодорожные компании говорят об «эпидемии», пишет британская газета. В связи с этим Ассоциация операторов Rail Delivery Group (RDG) ввела обязательное обучение сотрудников, чтобы они могли распознавать домогательства и правильно реагировать на них, и расширила использование носимых видеокамер — уже почти 19 тысяч устройств работают в сети. «Любые формы сексуализированных домогательств на железнодорожном транспорте абсолютно неприемлемы», — заявила глава RDG Жаклин Старр. Она подчеркнула, что свидетели также могут помочь жертвам, если сообщат о случившемся или вмешаются в безопасной форме.

В транспортной полиции отметили, что рост числа зарегистрированных случаев может быть связан и с тем, что жертвы стали чаще обращаться за помощью. В частности, активно используется сервис сообщений на короткий номер. За год на него поступило более 255 тысяч сообщений, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Фокси-Нокси
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
Криминал22 минуты чтения

Как пишет The Times, на фоне роста числа преступлений увеличилось и количество нападений на железнодорожных работников. В 2024 году оно выросло на 53%. В некоторых районах сотрудников начали снабжать бронежилетами. В декабре на станции Илфорд в восточном Лондоне был избит 61-летний работник станции Хорхе Ортега, он умер через два дня после нападения.

Власти Великобритании отметили, что женщины по-прежнему слишком часто сталкиваются с угрозами в поездах. И подчеркнули, что намерены изменить ситуацию и совместно с отраслью сделать железные дороги безопаснее для всех.

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
