Рост насилия против женщин в поездах сочли «эпидемией» в Великобритании

В Великобритании зарегистрировали рост насилия в отношении женщин на железнодорожном транспорте. Количество преступлений в этом году выросло на 5% и достигло 12 082 случаев. Это на 59% больше, чем в 2021 году. Об этом пишет The Times со ссылкой на данные Британского управления транспортной полиции.

По данным правоохранителей, число сексуализированных преступлений на железных дорогах увеличилось на 10% — с 2437 до 2670 случаев. Отдельно эпизоды домогательств выросли на 6%, до 1950. Большинство инцидентов, как показывает статистика, происходят в вечерние часы пик в переполненных вагонах.

В полиции ранее называли такие преступления «национальной чрезвычайной ситуацией», а железнодорожные компании говорят об «эпидемии», пишет британская газета. В связи с этим Ассоциация операторов Rail Delivery Group (RDG) ввела обязательное обучение сотрудников, чтобы они могли распознавать домогательства и правильно реагировать на них, и расширила использование носимых видеокамер — уже почти 19 тысяч устройств работают в сети. «Любые формы сексуализированных домогательств на железнодорожном транспорте абсолютно неприемлемы», — заявила глава RDG Жаклин Старр. Она подчеркнула, что свидетели также могут помочь жертвам, если сообщат о случившемся или вмешаются в безопасной форме.

В транспортной полиции отметили, что рост числа зарегистрированных случаев может быть связан и с тем, что жертвы стали чаще обращаться за помощью. В частности, активно используется сервис сообщений на короткий номер. За год на него поступило более 255 тысяч сообщений, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Как пишет The Times, на фоне роста числа преступлений увеличилось и количество нападений на железнодорожных работников. В 2024 году оно выросло на 53%. В некоторых районах сотрудников начали снабжать бронежилетами. В декабре на станции Илфорд в восточном Лондоне был избит 61-летний работник станции Хорхе Ортега, он умер через два дня после нападения.

Власти Великобритании отметили, что женщины по-прежнему слишком часто сталкиваются с угрозами в поездах. И подчеркнули, что намерены изменить ситуацию и совместно с отраслью сделать железные дороги безопаснее для всех.