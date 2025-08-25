EN
Соцсети обвиняют мужчин в «показушной» любви к книгам ради знакомств с девушками

2 минуты чтения 14:46 | Обновлено: 14:49

В соцсетях женщины массово обсуждают «новую стадию эволюции» хипстера — это молодой мужчина с матча-латте в руках, книгой, торчащей из заднего кармана, и шопером из книжного магазина на плече. По их словам, такие мужчины притворяются, что разделяют увлечения прогрессивных женщин, лишь для того, чтобы завести интрижку. Об этом пишет The Independent.

29-летняя Лили рассказала изданию, что не раз попадалась на уловки «таких притворщиков». Однажды, по ее словам, коллега принес с собой в офис стопку книг и демонстративно поставил перед ней. Ни одну из книг мужчина так и не открыл, рассказала Лили. 

Другой мужчина — ее бывший парень — «случайно» оставил на своей кровати книгу, которую Лили когда-то читала в феминистском книжном клубе. «Он сказал мне, что перечитывает ее, но не смог ничего рассказать об этой книге», — вспоминает девушка.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

34-летняя Майра «с подозрением» относится к мужчинам, которые читают на публике, и уверена, что теперь сразу распознает «показушников». По ее словам, таких мужчин отличает то, что они сидят на самом видном месте в кофейне и не продвигаются дальше первой главы.

«Один мужчина подарил мне книгу уже на первом свидании — сборник поэта из инстаграма под псевдонимом RH Sin. Милый жест, но он стал вести себя грубо, когда я сказала ему, что не заинтересована», — рассказала она.

Коуч по отношениям Вики Пэвитт отмечает, что заимствование чужих интересов действительно может сработать в начале, но в долгосрочной перспективе люди ищут искренность и со временем чувствуют фальшь. «Именно поэтому женщина может чувствовать себя неловко, когда встречается с мужчиной, который будто копирует ее вкусы — пьет матча-латте, читает феминистские книги или носит необычные аксессуары», — подчеркнула она.

По ее словам, такие подозрения выполняют роль «защитного фильтра», который помогает женщинам не тратить силы и время на того, кто, возможно, не настроен серьезно. 

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

29-летний писатель и блогер Лукас Окли утверждает, что «активно работает над тем, чтобы привлечь к чтению больше мужчин». Он уверен, что притворяться «книжным червем» — не самый лучший способ привлечь внимание женщин. По его словам, мужчинам действительно стоит начать читать книги хотя бы ради себя. Окли надеется, что это поможет мужчинам стать «хоть немного лучше и не использовать книги только как способ привлечь внимание женщин».

