Названы худшие пляжи мира

2 минуты чтения 17:28

Издание об облачных технологиях Cloudwards проанализировало отзывы на портале TripAdvisor и составило рейтинг пляжей, на которые больше всего жалуются пользователи. Отдельно издание составило списки самых загруженных, грязных и шумных пляжей в мире. На это обратил внимание TimeOut.

Всего эксперты оценили 200 самых популярных пляжах мира. В ходе работы исследователи отфильтровали отзывы по ключевым словам, в числе которых — «грязный», «переполненный», «длинные очереди», «шум» и «нарушения». После этого они проанализировали частоту использования этих слов для каждого пляжа и составили общий «рейтинг жалоб».

В нем первые два места заняли американские пляжи: Вайкики-Бич на Гавайях и Венис-Бич в Лос-Анджелесе. Далее в списке идут пляж Мануэль Антонию в Коста-Рике, Клируотер-Бич во Флориде и Борнмут-Бич в Великобритании.

В рейтинге самых загруженных пляжей первое место в списке занял Ла-Пелоза на итальянской Сардинии. TimeOut отмечает, что это место известно своим белыми песками и голубой водой. Также его считают двойником Мальдив, однако это делает его «слишком популярным». На втором месте оказался еще один пляж Сардинии — Ла-Чинта, а на третьем — пляж Фалезия в Португалии.

TimeOut отмечает, что в этом рейтинге Пойпу-Бич на Гавайах дважды вошел в топ-10 самых переполненных пляжей. Вероятно, это объясняется тем, что аналитики исследовали отзывы на разные его части. Также в десятку попали пляжи Испании и Кипра.

Половина из топ-10 самых грязных пляжей находится в США. Так, в тройку лидеров в этом списке вошли Венис-Бич на Гавайях, Ла-Хойя Ков в Калифорнии и Падре Нешнел Сишор в Техасе.

Самые длинные очереди аналитики зафиксировали на мексиканских пляжах и на заморской территории Великобритании — Британских Виргинских островах. Самыми шумными оказались пляжи в Синт-Мартене, на Каймановых островах и в Мексике.

