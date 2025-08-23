EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Германия возобновит выдачу гуманитарных виз россиянам

2 минуты чтения 16:56 | Обновлено: 17:19

Глава отдела МИД Германии по вопросам России и Беларуси Михаил Новак заявил на Дне открытых дверей в ведомстве, что власти возобновили выдачу гуманитарных виз россиянам и беларусам. Об этом сообщает телеграм-канал SaveHumVisa22, объединяющий немецкие правозащитные организации.

«Мораторий на прием по гуманитарным основаниям снят», — заявил Новак в ответ на вопрос о заморозке выдачи гуманитарных виз для россиян и беларусов. После своего выступления Новак еще раз подтвердил свои слова представителям SaveHumVisa22 и добавил, что условия возобновления выдачи гуманитарных документов сейчас обсуждаются между ведомствами. 

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
Криминал11 минут чтения

Других деталей, в том числе о сроках, когда россияне и беларусы вновь смогут получать визы, телеграм-канал не приводит. Отмечается, что официального заявления о завершении моратория со стороны МИДа Германии пока не было. На сайте ведомства в разделе, посвященном гуманитарным документам, все еще висит плашка: «В настоящее время процедуры гуманитарного приема приостановлены».

Политик Андрей Пивоваров также подтвердил изданию Sota информацию о возобновлении выдачи гуманитарных виз. 

О приостановке Германией выдачи гуманитарных документов стало известно в конце июля. Тогда МИД заморозил программы не только для россиян и беларусов, но и для граждан других стран, в том числе Ирана, Сирии и Афганистана.

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

По данным проекта «Ковчег», который помогает россиянам с антивоенной позицией за рубежом, после начала войны в Украине Германия выдала около трех тысяч гуманитарных виз гражданам России, у которых были риски преследования внутри страны по политическим мотивам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
Криминал
Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел
В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло?
01:55
Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01 22 августа
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram