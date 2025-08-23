Германия возобновит выдачу гуманитарных виз россиянам

Глава отдела МИД Германии по вопросам России и Беларуси Михаил Новак заявил на Дне открытых дверей в ведомстве, что власти возобновили выдачу гуманитарных виз россиянам и беларусам. Об этом сообщает телеграм-канал SaveHumVisa22, объединяющий немецкие правозащитные организации.

«Мораторий на прием по гуманитарным основаниям снят», — заявил Новак в ответ на вопрос о заморозке выдачи гуманитарных виз для россиян и беларусов. После своего выступления Новак еще раз подтвердил свои слова представителям SaveHumVisa22 и добавил, что условия возобновления выдачи гуманитарных документов сейчас обсуждаются между ведомствами.

Других деталей, в том числе о сроках, когда россияне и беларусы вновь смогут получать визы, телеграм-канал не приводит. Отмечается, что официального заявления о завершении моратория со стороны МИДа Германии пока не было. На сайте ведомства в разделе, посвященном гуманитарным документам, все еще висит плашка: «В настоящее время процедуры гуманитарного приема приостановлены».

Политик Андрей Пивоваров также подтвердил изданию Sota информацию о возобновлении выдачи гуманитарных виз.

О приостановке Германией выдачи гуманитарных документов стало известно в конце июля. Тогда МИД заморозил программы не только для россиян и беларусов, но и для граждан других стран, в том числе Ирана, Сирии и Афганистана.

По данным проекта «Ковчег», который помогает россиянам с антивоенной позицией за рубежом, после начала войны в Украине Германия выдала около трех тысяч гуманитарных виз гражданам России, у которых были риски преследования внутри страны по политическим мотивам.