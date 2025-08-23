У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов

Власти Дании отобрали ребенка у женщины из Гренландии, 18-летней Иваны Николин Бронлунд, через час после рождения и передали его приемным родителям из-за того, что Бронлунд не прошла тесты на «родительскую компетентность». Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, Бронлунд, выступавшая за сборную Гренландии по гандболу, родила дочку 11 августа в больнице недалеко от Копенгагена, где она живет с семьей. Через час местный муниципалитет забрал ребенка, и женщина больше его не видела. Ей не разрешили успокоить девочку и поменять ей подгузник.

Она зашла в лифт отеля, и больше ее никто не видел В гостинице, известной как приют самоубийц и маньяков, исчезла девушка. Что с ней произошло? Криминал 11 минут чтения

The Guardian отмечает, что в январе этого года в Дании приняли закон, который запрещает проводить психометрические тесты на «родительскую компетентность» для людей гренландского происхождения. СМИ назвали их «крайне неодназначными», а местные активисты на протяжении многих лет говорили об их дискриминационном характере.

Министр социальных дел Дании Софи Хесторп Андерсен потребовала от властей муниципалитета Хойе-Таструп объяснить их решение, которое вызвало протесты в Гренландии, а также в Копенгагене, Рейкьявике и Белфасте.

По данным The Guardian, Бронлунд сообщили, что у нее изъяли ребенка из-за травмы, которую она получила от приемного отца, отбывающего тюремное заключение за сексуализированное насилие. Власти заявили, что женщина не является «достаточной гренландкой», чтобы на нее не распространялся запрет на проведение тестов, несмотря на то, что что она родилась в Гренландии у гренландских родителей.

Самые разрушительные землетрясения в истории Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России Мир 18 минут чтения

Отмечается, что тестирование Бронлунд начали в апреле — уже после принятия закона о запрете тестов — и завершили в июне, когда закон вступил в силу. За три недели до родов Бронлунд узнала, что у нее заберут ребенка.

«Я не хотела рожать, потому что знала, что будет после. Ребенок был рядом со мной, когда он был в моем животе, и это было самое тесное общение с ним, на которое я была способна. Это было очень тяжелое и ужасное время», — рассказала Бронлунд.

Сейчас женщине разрешено видеть дочь раз в две недели в течение двух часов в присутствии ее опекунов. Бронлунд подала апелляцию, которую должны рассмотреть 16 сентября. При этом в муниципалитете отказались комментировать произошедшее, сославшись на конфиденциальность.