СМИ: операцию по спасению россиянки на пике Победы перенесли на 2026 год

Спасатели смогут добраться до российской альпинистки Натальи Наговициной, застрявшей у вершины пика Победы на высоте 7200 метров, только летом 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в МЧС Кыргызстана.

По словам собеседника агентства, в районе вершины сейчас бушуют метели, дует сильный ветер, а температура воздуха по ночам опускается до минус 30 градусов по Цельсию. «Все эти факторы не позволяют добраться до Наговициной», — сказал он.

Возможность возобновить поиски, по его словам, появится только следующим летом.

Ранее неназванный сотрудник МЧС Кыргызстана сообщил агентству, что спасатели, достигшие высоты 6100 метров, были вынуждены повернуть обратно из-за ухудшения погодных условий. Поисково-спасательная операция, как отмечалось, была приостановлена.

«Известия» со ссылкой на руководителя спасательной операции Виталия Акимова писали, что поиски альпинистки пришлось свернуть из-за ухудшения самочувствия лидера группы. Также уточнялось, что спасатели искали итальянского альпиниста Луку Синигалью, который направился на пик Победы, чтобы помочь Наговицыной. Он погиб, не дойдя до места.

О временном прекращении спасения Наговициной изданию также сообщил начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков. «С 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека», — сказал он.

Издание также сообщило, что в МЧС Кыргызстана считают женщину погибшей.

«Подтверждаю. Такое предположение высказали все наши эксперты», — цитируют «Известия» главу пресс-службы ведомства Адила Чаргынова.

При этом вице-президент Федерации альпинизма России Алексей Пятницын сообщил ТАСС, что официальных подтверждений о гибели Наговициной нет.

«В настоящее время поиски остановлены из-за погодных условий. Что будет дальше, зависит от погоды, от условий. Жива она или нет, неизвестно — врач к ней не подходил. Сколько придется ждать до этого момента, неизвестно», — заявил он.

12 августа 47-летняя россиянка Наталья Наговицына начала восхождение на пик Победы в Кыргызстане, высота которого составляет 7439 метров. Во время спуска она сломала ногу и не смогла продолжить путь.

Несколько попыток спасателей добраться до пострадавшей оказались безуспешными — погодные условия в районе вершины остаются крайне тяжелыми. Итальянский альпинист Лука Синигалья и немец Гюнтер Зигмунд сумели доставить Наговицыной еду и снаряжение. Однако на обратном пути Синигалья погиб от обморожения на высоте 6900 метров.

Попытки эвакуировать Наговицыну с пика Победы с помощью вертолета также оказались безуспешными. По словам Грекова, транспортировка с такой высоты невозможна.

«Ее искать не надо, мы знаем, где она находится. Просто туда добраться невозможно. Оттуда вообще еще никогда никого не снимали за всю историю. Руками нереально спустить, только вертолетом, а таких вертолетов у нас в Кыргызстане нет», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин ранее заявил, что шансы на спасение альпинистки крайне малы. По его словам, человек может выжить на такой высоте не более пяти суток.