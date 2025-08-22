Спасатели доберутся до застрявшей в горах российской альпинистки к концу недели

Поисково-спасательный отряд рассчитывает добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной к 24 августа, сообщил ТАСС источник в МЧС Кыргызстана. Наговицына с 12 августа находится у вершины пика Победы, на высоте 7200 метров, и не может передвигаться из-за сломанной ноги.

«По нашей информации, поисково-спасательная группа продолжает движение, она уже преодолела рубеж шесть тысяч метров. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговицыной», — сообщил собеседник ТАСС. Он назвал альпинистов в составе отряда «одними из самых лучших» в стране.

Источник в Федерации альпинизма России сказал ТАСС, что пока нет новых данных о состоянии Наговицыной (некоторые источники называют пишут ее фамилию Наговицина)

По данным Shot и других российских телеграм-каналов, 47-летняя альпинистка больше не подает признаков жизни, однако официальной информации о ее состоянии нет. Вице-президент ФАР Александр Пятницин назвал сообщения о смерти Наговыциной спекуляциями.

Наговицына сломала ногу вскоре после начала спуска с пика Победы, высота которого составляет 7 439 метров. Спасатели уже несколько раз пытались до нее добраться, но им это не удавалось из-за погодных условий. Итальянский альпинист Лука Синигилья и немец Гюнтер Зигмунд вскоре после происшествия сумели отнести ей спальный мешок, продукты, горелку и газовый баллон. Во время спуска Синигилья умер от обморожения на высоте 6900 метров.

Бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин считает, что шансы на спасения альпинистки минимальны. Он пояснил, что человек может жить на такой высоте около пяти суток.