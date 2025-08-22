EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Спасатели доберутся до застрявшей в горах российской альпинистки к концу недели

2 минуты чтения 13:16 | Обновлено: 13:17

Поисково-спасательный отряд рассчитывает добраться до российской альпинистки Натальи Наговицыной к 24 августа, сообщил ТАСС источник в МЧС Кыргызстана. Наговицына с 12 августа находится у вершины пика Победы, на высоте 7200 метров, и не может передвигаться из-за сломанной ноги.

«По нашей информации, поисково-спасательная группа продолжает движение, она уже преодолела рубеж шесть тысяч метров. Если все пойдет по плану, то 24 августа она доберется до Наговицыной», — сообщил собеседник ТАСС. Он назвал альпинистов в составе отряда «одними из самых лучших» в стране.

Источник в Федерации альпинизма России сказал ТАСС, что пока нет новых данных о состоянии Наговицыной (некоторые источники называют пишут ее фамилию Наговицина)

Самые разрушительные землетрясения в истории
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
Мир18 минут чтения

По данным Shot и других российских телеграм-каналов, 47-летняя альпинистка больше не подает признаков жизни, однако официальной информации о ее состоянии нет.  Вице-президент ФАР Александр Пятницин назвал сообщения о смерти Наговыциной спекуляциями.

Наговицына сломала ногу вскоре после начала спуска с пика Победы, высота которого составляет 7 439 метров. Спасатели уже несколько раз пытались до нее добраться, но им это не удавалось из-за погодных условий. Итальянский альпинист Лука Синигилья и немец Гюнтер Зигмунд вскоре после происшествия сумели отнести ей спальный мешок, продукты, горелку и газовый баллон. Во время спуска Синигилья умер от обморожения на высоте 6900 метров.

Бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС Владимир Легошин считает, что шансы на спасения альпинистки минимальны. Он пояснил, что человек может жить на такой высоте около пяти суток.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самые разрушительные землетрясения в истории
Мир
Самые разрушительные землетрясения в истории
Они убили сотни тысяч человек и привели к многомиллионным экономическим потерям. Два из них произошли в России
00:01
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01 21 августа
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Общество
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
00:01 11 августа
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования