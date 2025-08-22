Тысячи мужчин обменивались интимными фотографиями своих жен в соцсетях

Meta закрыла итальянскую группу в Facebook, где мужчины обменивались интимными фотографиями своих жен без их ведома. На такие меры компания пошла после того как пользователи сообщили об этом властям, пишет Financial Times.

По данным издания, группа под названием Mia Moglie, что означает «моя жена», была создана в 2019 году. К 2025 году на нее были подписаны 32 тысячи человек, которые обменивались фотографиями и сексистскими комментариями.

В Meta подтвердили, что группа была создана пять лет назад, но заверили, что она оставалась неактивной до мая этого года. «Мы не допускаем на наших платформах контент, который угрожает или пропагандирует сексуализированноне насилие или эксплуатацию», — добавил представитель компании.

Одной из первых существование группы Mia Moglie публично осудила феминистка Каролина Каприа. Ее пост об этом завирусился в инстаграме, что побудило других пользователей сообщить о группе властям. Сама Каприа сравнила публикацию мужчинами изображений тел своих партнерш без их согласия с групповым изнасилованием.

Почтовая полиция Италии, которая следит за цифровым правопорядком, получила около 2800 жалоб, некоторые из которых поступили от предполагаемых жертв, пишет FT.

«Мы получили невероятно большое количество жалоб, такого никогда раньше не случалось», — заявила заместитель директора почтовой полиции Барбара Страппато. Она добавила, что женщины не давали разрешения на публикацию их интимных фотографий.

Адвокат Мариса Марраффино, которая специализируется на интернет-преступлениях, предположила, что членам группы Mia Moglie, которые делились интимными фотографиями или комментировали их, могут быть предъявлены обвинения. Она считает, что им может грозить лишение свободы на срок до шести лет.

Марраффино напомнила, что, согласно итальянскому законодательству, у женщин есть шесть месяцев на то, чтобы подать иск против потенциальных преступников, занимающихся порнографией из мести. Она считает, что это «может привести к масштабному судебному процессу с участием тысяч семей».