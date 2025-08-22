EN
Супружеская измена мужчины раскрылась из-за противозачаточных таблеток

2 минуты чтения

В Китае мужчина попытался тайно купить противозачаточные таблетки и случайно раскрыл свою внебрачную связь. Теперь он обвиняет аптеку в «распаде двух семей» и намерен судиться с ней. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Мужчина, имя которого не называется, опубликовал в интернете видео, в котором рассказал, что пришел в аптеку Dashenlin, расположенную в городе Янцзян провинции Гуандун, чтобы купить противозачаточные таблетки. Мужчина оплатил покупку с помощью телефона, однако, как позже выяснилось, из-за сбоя в системе платеж не прошел.

Сотрудники аптеки попытались связаться с покупателем, чтобы он оплатил товар, и позвонили по номеру, указанному в его клиентской карте. На звонок ответила его жена, которая поинтересовалась о каком товаре идет речь. Сотрудник аптеки ответил, что это противозачаточные таблетки. Поскольку таблетки были не для нее, звонок случайно раскрыл внебрачную связь мужчины, отмечает издание.

«Теперь моя жена знает все, и две семьи оказались на грани распада. Я хочу понять — несет ли ваша аптека какую-либо ответственность?» — возмутился мужчина в своей публикации.

Он также сообщил, что обратился с заявлением в полицию. В подтверждение он предоставил копию заявления, выданного 12 августа участком полиции Пинган, входящим в состав отдела общественной безопасности Гаосин города Янцзян.

Фу Цзянь, глава юридической фирмы Henan Zejin Law Firm заявил, что мужчина имеет право отстаивать свои интересы, однако доказать правоту будет весьма затруднительно.

«С одной стороны, именно измена мужчины является основной причиной распада семьи, и он должен нести ответственность за свои действия. С другой стороны, если аптека действительно нарушила его право на конфиденциальность, она также может быть привлечена к юридической ответственности», — пояснил Фу.

По его словам, если мужчина намерен судиться, то ему придется предоставить достаточно доказательств причинно-следственной связи между разглашением информации аптекой и распадом брака. Глава юрфирмы считает, что звонок сотрудника аптеки был законным и не был направлен на разглашение личной информации, поэтому мужчине, который изменил жене, будет сложно доказать нарушение своих прав.

