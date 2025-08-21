EN
Убивший своего отца мужчина попытался выдать случившееся за атаку медведя

2 минуты чтения

В Японии местная полиция арестовала 51-летнего Фудзиюки Синдо по обвинению в убийстве собственного отца, передает Би-би-си. Ранее правоохранители считали, что причиной гибели 93-летнего мужчины стало нападение медведя.

Жертву обнаружила его жена. Мужчина был без сознания и истекал кровью. При этом сын погибшего заявил полиции, что ничего не знает о произошедшем.

В результате местные власти сочли, что мужчину атаковал медведь. К такому выводу их подтолкнули участившиеся в последние годы нападения этих животных на людей. Как сообщается, сокращение населения и сельскохозяйственных угодий привели к тому, что медведи расширяют свой ареал обитания и все чаще сталкиваются с людьми.

Так, по данным Министерства окружающей среды Японии, с марта 2023 года по март 2024 года нападению медведей в стране подверглись в общей сложности 219 человек, шестеро из которых в результате погибли.

Последний зарегистрированный случай убийства человека медведем в Японии произошел в июле. Растущая угроза для людей со стороны этих животных вынудила власти смягчить законы об охоте, чтобы позволить сократить популяцию этих хищников путем отстрела. С тех пор, как сообщается, японские охотники убили тысячи медведей.

Позже следователи подробно исследовали раны на теле погибшего мужчины и пришли к выводу, что они были нанесены не животным, а ножом. После этого власти отозвали опубликованное ранее письмо с предупреждением об агрессивном животном, появившемся вблизи жилья людей.

Из дома арестованного сотрудники полиции изъяли несколько ножей. Теперь специалисты пытаются определить, был ли один из них орудием убийства.

