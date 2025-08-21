EN
«Самый клевый судья в мире» умер в США

2 минуты чтения 14:28

Американский судья Фрэнк Каприо, ставший звездой соцсетей благодаря своей человечности и вниманию к подсудимым, скончался в возрасте 88 лет. Об этом, как передает Би-би-си, сообщили члены его семьи. Ранее в официальном аккаунте Каприо в инстаграме сообщалось о его борьбе с раком поджелудочной железы. 

Каприо проработал судьей городе Провиденс американского штата Род-Айленд 40 лет, став главным героем в собственном популярном телешоу «Пойманные в Провиденсе». Ролики, в которых Каприо рассматривает дела и выносит решения, проявляя сострадание к подсудимым, набирали миллионы просмотров. Самого Каприо пользователи соцсетей прозвали «самым клевым судьей в мире». 

Многие из роликов с участием Каприо завирусились благодаря его уникальному стилю работы. В некоторых из них он приглашает сесть рядом с ним маленьких детей, а в других дарит участникам слушаний плюшевых «мини-судей», прообразом для которых стал он сам. 

Так, в интервью 2019 года судья Каприо заявил, что его судебные заседания «демонстрируют очень интересный кусочек жизни Род-Айленда, отражающий те же проблемы, с которыми сталкиваются люди по всей стране».

Телешоу Каприо «Пойманные в Провиденсе» было выдвинуто на премию «Эмми» в трех номинациях и получило две из них. 

В 2023 году Каприо диагностировали рак поджелудочной железы. После этого он заявил, что «полностью готов бороться так упорно, как только сможет», и поблагодарил подписчиков за поддержку.

В одном из последних постов в социальных сетях судья сообщил, что ему пришлось вернуться в больницу из-за «неудач в лечении», и попросил своих подписчиков молиться за него.

У Каприо остались жена, с которой он прожил почти 60 лет, пятеро детей, семеро внуков и двое правнуков. 

