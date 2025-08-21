EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Угрожающую многим странам секретную ракетную базу нашли в КНДР

2 минуты чтения 22:00

На Северокорейской базе Синпхундон в 27 километрах от границы с Китаем хранятся до девяти межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками и мобильные пусковые установки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований CSIS, расположенного в столице США Вашингтоне.

Авторы доклада подчеркнули, что ракеты, находящиеся на этой базе, представляет потенциальную угрозу для стран Восточной Азии и большей части территории Соединенных Штатов. По их данным, всего у Северной Кореи есть 15-20 секретных баз баллистических ракет, объектов технического обслуживания и поддержки, а также хранения ракет и боеголовок.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
Мир10 минут чтения

«По текущим оценкам, во время кризиса или войны эти пусковые установки и ракеты будут покидать базу, соединяться со специальными подразделениями по хранению и транспортировке боеголовок и проводить пусковые операции с рассредоточенных предварительно обследованных площадок», — сказано в докладе CSIS.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у Северной Кореи есть около 50 ядерных боеголовок. «Информация о состоянии и потенциале ядерного арсенала Северной Кореи сопряжена со значительной неопределенностью. Северная Корея, возможно, произвела достаточно расщепляющегося материала для изготовления до 90 ядерных боеголовок, однако вероятно, что она собрала меньшее количество боеголовок, возможно, до 50», — отмечают исследователи.

SIPRI подсчитал, что к январю этого года десять стран развернули 3912 ядерных зарядов, а также 5702 единиц готовы к развертыванию.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Мир
Здесь похороны превращают в веселый карнавал
Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia
00:01
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Мир
Власти этой страны решили запретить бедным размножаться
Они насильно стерилизовали сотни тысяч женщин и мужчин. Все ради экономики
00:01 20 августа
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
Экономика
Я работаю на заводе и инвестирую в крипту
У меня почти не получается откладывать, а все деньги уходят на семью. Но я верю, что выход есть
00:01 19 августа
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01 18 августа
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа

Самое читаемое

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Я занималась сексом за наркотики
Общество
Я занималась сексом за наркотики
Три года скрывала употребление от близких и считала, что я не такая, как другие зависимые
00:01 31 июля
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Общество
Я прошла через групповой секс в наркопритоне
Годами я скрывала свою зависимость, а однажды чуть не умерла от передоза. Теперь я в завязке и помогаю «трудным» подросткам
00:01 7 августа
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Самая вымирающая страна мира преодолела падение рождаемости
Эксперты назвали альтернативы звонкам через WhatsApp и Telegram
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования