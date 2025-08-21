Угрожающую многим странам секретную ракетную базу нашли в КНДР

На Северокорейской базе Синпхундон в 27 километрах от границы с Китаем хранятся до девяти межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками и мобильные пусковые установки. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад Центра стратегических и международных исследований CSIS, расположенного в столице США Вашингтоне.

Авторы доклада подчеркнули, что ракеты, находящиеся на этой базе, представляет потенциальную угрозу для стран Восточной Азии и большей части территории Соединенных Штатов. По их данным, всего у Северной Кореи есть 15-20 секретных баз баллистических ракет, объектов технического обслуживания и поддержки, а также хранения ракет и боеголовок.

Здесь похороны превращают в веселый карнавал Родственники устраивают танцы, тусуются с телом покойного и хоронят людей в гробах в форме бутылки пива и старых Nokia Мир 10 минут чтения

«По текущим оценкам, во время кризиса или войны эти пусковые установки и ракеты будут покидать базу, соединяться со специальными подразделениями по хранению и транспортировке боеголовок и проводить пусковые операции с рассредоточенных предварительно обследованных площадок», — сказано в докладе CSIS.

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у Северной Кореи есть около 50 ядерных боеголовок. «Информация о состоянии и потенциале ядерного арсенала Северной Кореи сопряжена со значительной неопределенностью. Северная Корея, возможно, произвела достаточно расщепляющегося материала для изготовления до 90 ядерных боеголовок, однако вероятно, что она собрала меньшее количество боеголовок, возможно, до 50», — отмечают исследователи.

SIPRI подсчитал, что к январю этого года десять стран развернули 3912 ядерных зарядов, а также 5702 единиц готовы к развертыванию.