Vogue объявил победителей конкурса собак-моделей

Американский модный журнал Vogue опубликовал итоги конкурса собак-моделей Dogue, объявленного три недели назад, обратила внимание «Коса». Редакция заявила, что получила намного больше фотографий, чем ожидала, а обсуждение финалистов вызвало у команды ожесточенные споры.

Журнал предложил жителям США присылать фотографии своих собак 29 июля. Организаторы конкурса пишут, что ожидали получить около двух тысяч заявок, но их конкурс быстро стал популярным в СМИ и соцсетях, и они получили десятки тысяч писем только за первые сутки. Всего за 10 дней редакция получила 56 749 фотографий.

Танго / Танго / @voguemagazine Лола Танго / @voguemagazine Руперт / @voguemagazine

С помощью приглашенных судей редакция отобрала 27 финалистов конкурса, их фотографии были напечатаны и разложены на столе для переговоров. «Скажем так, мы не видели такой увлеченности редакции Vogue чем-либо со времен распродажи образцов Prada. Были и резкие высказывания, и язвительные замечания, и повышенные голоса, и даже (почти) слезы. Команда не сдерживалась», — пишет Vogue.

После нескольких часов споров и обсуждений редакция объявила победителем немецкого курцхаара Танго. Второе и третье места заняли афганская борзая Лола и ретривер Руперт. Хозяева Руперта заявили, что он «буквально уставал как собака», чтобы исполнить свою мечту о Vogue.

Vogue заявил, что выбирал победителя по трем критериям: на 50% от общей оценки влияет композиция фотографии, на 25% — то, как передан характер собаки и еще на четверть — «собачность» питомца. «У Танго было все: эффектная поза (ладно, лапа!), шикарное кресло, идеально обрамляющее фотографию, и выражение мордочки, которое словно говорит: “Я знаю, что я девушка с обложки”», — пишет журнал.

Хозяйка победителя Дженнифер рассказала, что Танго очень активен и любит искать белок, ящериц, кротов и рыб.