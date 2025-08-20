EN
Великобритания запретила рекламу о «проблемной черной коже»

2 минуты чтения 14:39

Управление по стандартам рекламы Великобритании запретило ролик о геле для душа Sanex, в начале которого показали темнокожую модель с сухостью и зудом, а эффект от использования средства продемонстрировали на модели с белой кожей. Два человека написали властям жалобы о том, что эта реклама поддерживает негативные стереотипы о людях с более темным цветом кожи и оскорбительна.

«Тем, кто может чесаться днем и ночью, тем, чья кожа может чувствовать себя сухой даже после воды, попробуйте принять душ с новым Sanx Skin Therapy и его запатентованным комплексом аминокислот. 24-часовое увлажнение и облегчение могут быть так же просты, как душ», — гласила реклама.

В той части, где диктор описывает зуд и сухость кожи, была показана темнокожая модель, кожу которой ухудшили с помощью компьютерной графики — ей нарисовали красные полосы от расчесывания толщиной с палец, и сухость кожи изобразили в виде очень крупных отслаивающихся чешуек.

Во второй половине ролика гель для душа Sanex наносит на себя уже другая модель, с белой кожей, которая изначально показана более гладкой и здоровой. При описании эффекта от этого средства в видео появляется надпись: «83% из 110 женщин согласны».

По мнению чиновников, сценарий выстроен так, будто темнокожую модель с проблемной кожей противопоставляют девушке с белой гладкой кожей. Эксперты подчеркнули, что маркетологи обязаны создавать рекламу, не вызывающую «серьезное или широко распространенное» оскорбление.

«Хотя мы понимали, что это не то сообщение, которое подразумевалось, и могло показаться случайным или остаться незамеченным некоторыми зрителями, мы посчитали, что реклама, скорее всего, усилит негативный и оскорбительный расовый стереотип о том, что черная кожа является проблемной, а белая кожа — превосходной», — решили в ведомстве.

Компания-производитель средства Colgate-Palmolive (UK) Ltd ответила, что стремилась показать, что ее гель подходит любым потребителям, независимо от их происхождения. Создатели рекламы утверждают, что показали разных моделей, чтобы подчеркнуть разный опыт, цвет кожи и этническую принадлежность покупателей. 

