СМИ сообщили о подготовке новой экспедиции к «Титанику» с участием миллиардера

2 минуты чтения 01:18 | Обновлено: 01:21

Миллиардер, чье имя пока не раскрывается, готовится к погружению к обломкам «Титаника» спустя два года после катастрофы батискафа «Титан», в которой погибли пять человек. О подготовке новой экспедиции сообщает New York Post со ссылкой на источники.

По информации издания, погружение на глубину почти четырех километров состоится уже через несколько недель и обойдется неназванному исследователю в 10 миллионов долларов. Американский таблоид подчеркивает, что имя заказчика всем известно, но он хотел бы «сам объявить о своем успехе». 

«Помимо того, что это объект исторического значения, его расположение на большой глубине само по себе делает посещение особенно захватывающим», — отметил глава компании Triton Submarines Патрик Лахей, который разрабатывает новый аппарат для таких экспедиций. По его словам, желание увидеть «Титаник» для исследователей можно сравнить с желанием подняться на Эверест.

По данным New York Post, экспедиция стоит огромных денег, и позволить себе ее могут лишь единицы. Например, среди владельцев частных субмарин ранее были сооснователь Microsoft Пол Аллен, финансист Рэй Далио и российский олигарх Роман Абрамович, говорится в публикации.

Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
Почему «Титан» схлопнулся, не добравшись до «Титаника»
«Клинический психопат» у руля, увольнения несогласных и многое другое — что мы узнали о причинах трагедии спустя два года
Мир8 минут чтения

Издание напоминает, что первой к обломкам «Титаника» стала доставлять туристов компания Oceangate за 250 тысяч долларов с человека. В 2023 году принадлежащий ей аппарат «Титан» потерпел крушение. Последующее расследование показало, что глава компании, находившийся среди погибших, допустил грубые нарушения безопасности. Корпус батискафа был выполнен в основном из углеволокна вместо традиционного титана, аппарат не проходил должных испытаний и ремонтов, а после инцидента в 2022 году получил «необратимые повреждения».

По информации газеты, сегодня на глубину «Титаника» способны погружаться лишь единичные аппараты. Среди них — французский Nautile, участвовавший в поисках пропавшего Titan, и американский Alvin, который еще в 1986 году участвовал в первых исследованиях обломков. Россия располагает двумя глубоководными аппаратами «Консул», Китай — субмером Striver, который достигал глубины Марианской впадины.

При этом риски таких погружений все равно очень существенны, говорят собеседники New York Post. Как отмечает бывший командир ВМС США Виктор Весково, обломки изобилуют проводами и фрагментами конструкции, создающими угрозу. «Чем ближе подходишь, тем опаснее», — подчеркнул он.

