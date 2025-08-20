12-летняя девочка занялась порно-бизнесом и бросила школу

В Малайзии 12-летняя школьница вместе с четырьмя друзьями создала веб-сайт и открыла группу в WhatsApp, в которой сотни участников обменивались своими порнографическими фотографиями. Об этом рассказал министр внутренних дел Датук Сери Сайфуддин Насутион, пишет The Star.

По его словам, группа в мессенджере насчитывала 762 участника — всех объединял интерес к обмену фотографиями «частей тела».

«Они фотографировали части своего тела и продавали эти фотографии. Девочка даже бросила школу, потому что ее ежемесячный доход превышал совокупный заработок ее родителей», — заявил министр, выступая в парламенте 19 августа.

По данным издания, Сайфуддин пытался проиллюстрировать дилемму, с которой сталкиваются правоохранительные органы страны при работе с несовершеннолетними. Несмотря на возможность применения правовых мер, подобные случаи вызывают юридические и этические затруднения, отметил чиновник.

«Когда мы предпринимаем действия в отношении несовершеннолетних, Сухакам (Национальная комиссия по правам человека) напоминает нам, что детей нельзя судить в открытом суде. Тогда возникает вопрос: что будет с их будущим? Именно поэтому нам необходимо участие других ведомств», — сказал он.

Саифуддин отметил, что Министерство внутренних дел тесно сотрудничает с Министерством по делам женщин, семьи и развития общества, Министерством коммуникаций и Министерством образования для комплексного подхода к решению проблемы. Он подчеркнул, что правоприменительные меры должны сопровождаться профилактикой, в частности — воспитанием здоровых ценностей в семье и обществе.

«Технологии, если их использовать в неправильных целях, могут привести к пагубным последствиям», — предупредил он.

Ранее The Guardian писал, что рост случаев сексуализированного насилия над детьми может быть связан с распространением порно. К такому выводу пришли представители британской полиции и благотворительных организаций, а также адвокаты.

Отмечается, что лишь 20% людей в Великобритании, чья причастность к незаконному сексуализированному контенту была доказана в суде, получили реальные тюремные сроки. При этом на свободе находятся более 800 тысяч человек, представляющих потенциальную угрозу для детей.

Издание обратило внимание на то, что легкий и бесплатный доступ к «обычному» порноконтенту также упростил поиск жестких и экстремальных материалов. Эксперт по работе с правонарушителями, совершившими сексуализированное насилие в отношении детей, Майкл Шит считает, что часть ответственности за это лежит на администрациях порносайтов.

Профессор Даремского университета Фиона Вера-Грей вместе с коллегами также указывает на тревожную тенденцию: каждое восьмое название на популярных порносайтах связано с сексуализированным насилием в отношении девочек и женщин. Кроме того, исследование показало, что видео с тегом «подросток» значительно чаще оказываются связанными с насилием.



