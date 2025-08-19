Хирурги спасли мужчину с почти оторванной головой

Врачи шанхайской больницы Чанжэн смогли спасти пациента, которому почти оторвало голову от удара роботизированной рукой 31 мая, сообщает South China Morning Post. По данным Городской службы новостей Шанхая, у строителя была сломана шея, также у него произошла остановка сердца и началась тяжелая форма паралича, однако спинной мозг остался целым.

«Мы просмотрели много литературы в стране и за рубежом, но никогда не сталкивались со случаем столь серьезного расхождения шейных позвонков, не говоря уже о случае выживания после лечения», — заявил Чэнь Хуацзян, заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника в шанхайской больнице Чанчжэн.

Фото: Changzheng Hospital / citynewsservice.cn

Также у пострадавшего произошел разрыв крупного кровеносного сосуда, в результате чего обе позвоночные артерии оказались закупорены, а также его давление упало до опасно низкого уровня, сообщают китайские СМИ. Также его состоянию угрожало обширное кровоизлияние и ишемический инсульт.

Сильное смещение позвонка привело к серьезному ушибу спинного мозга, однако этот орган остался целым. Во время операции хирурги сумели переместить шейный позвонок и внедрить новую технологию фиксации позвоночника, пишет шанхайское издание.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью Общество 8 минут чтения

После операции мужчина быстро пришел в сознание, а его жизненные показатели стабилизировались. Сейчас он выписан и проходит реабилитацию. Врачи сообщили, что мужчина уже может сидеть с помощью семьи.

Хуацзян заявил, что эта операция «отражает достижения больницы» и дает надежду на выздоровление других пациентов, находящихся в критическом состоянии.