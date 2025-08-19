EN
Хирурги спасли мужчину с почти оторванной головой

20:42

Врачи шанхайской больницы Чанжэн смогли спасти пациента, которому почти оторвало голову от удара роботизированной рукой 31 мая, сообщает South China Morning Post. По данным Городской службы новостей Шанхая, у строителя была сломана шея, также у него произошла остановка сердца и началась тяжелая форма паралича, однако спинной мозг остался целым.

«Мы просмотрели много литературы в стране и за рубежом, но никогда не сталкивались со случаем столь серьезного расхождения шейных позвонков, не говоря уже о случае выживания после лечения», — заявил Чэнь Хуацзян, заведующий отделением хирургии шейного отдела позвоночника в шанхайской больнице Чанчжэн.

Фото: Changzheng Hospital / citynewsservice.cn

Также у пострадавшего произошел разрыв крупного кровеносного сосуда, в результате чего обе позвоночные артерии оказались закупорены, а также его давление упало до опасно низкого уровня, сообщают китайские СМИ. Также его состоянию угрожало обширное кровоизлияние и ишемический инсульт.

Сильное смещение позвонка привело к серьезному ушибу спинного мозга, однако этот орган остался целым. Во время операции хирурги сумели переместить шейный позвонок и внедрить новую технологию фиксации позвоночника, пишет шанхайское издание.

В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
Общество8 минут чтения

После операции мужчина быстро пришел в сознание, а его жизненные показатели стабилизировались. Сейчас он выписан и проходит реабилитацию. Врачи сообщили, что мужчина уже может сидеть с помощью семьи.

Хуацзян заявил, что эта операция «отражает достижения больницы» и дает надежду на выздоровление других пациентов, находящихся в критическом состоянии.

