Создан браслет для выявления наркотиков в напитках

Ученые из Португалии и Испании разработали браслет, который способен обнаружить гамма-оксимасляную кислоту (ГОМК) в напитке. Именно этот наркотик часто используют при совершении сексуализированных преступлений, сообщает Euronews.

Телеканал приводит статистику, согласно которой каждая третья взрослая женщина в ЕС сталкивалась с сексуализированным или физическим насилием. Значительная часть таких случаев связана с подмешиванием в напитки пострадавшим наркотических веществ, вызывающих потерю памяти и сознания.

Браслет внешне похож на обычный фестивальный аксессуар, однако внутри скрыт миниатюрный химический сенсор. Чтобы проверить напиток, достаточно капнуть на поверхность изделия несколько капель жидкости. Если она содержит посторонние вещества, участок браслета за несколько секунд поменяет цвет на зеленый. Результат виден невооруженным глазом, говорится в публикации.

«Это продукт, созданный как личный щит. Одним экземпляром можно пользоваться до пяти дней, проверяя разные напитки», — рассказал один из авторов проекта профессор Карлос Лодейро Эспиньо из Университета Nova в Лиссабоне.

По информации Euronews, браслет весит мало и полностью биоразлагаем. Его стоимость составит от трех до пяти евро. В комплекте из нескольких изделий цена снижается до одного евро. Ученые надеются, что браслеты будут распространяться за счет организаторов развлекательных мероприятий.

Первые партии браслетов уже поступили на концерты и в клубы Испании и Португалии. По словам исследователей, после этого число сообщений о попытках подмешать наркотики во время развлекательных мероприятий существенно снизилось.

Хотя результаты, полученные с помощью браслета, пока не признаются доказательством в суде, сами разработчики считают, что он может выполнять роль сдерживающего фактора.