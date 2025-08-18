Зеленский рассказал о «показательном» ударе России по азербайджанской нефтебазе в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «показательными» удары, которые российские военные нанесли по Запорожью, Харькову, Сумской области и Одессе в преддверии своей встречи с американским президентом в Вашингтоне. В посте в своем телеграм-канале он отметил, что одной из целей стала азербайджанская нефтебаза.

«Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча для прекращения войны», — заявил украинский лидер. «Был и сознательный российский удар по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», — добавил он.

Фокси-Нокси 20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве Криминал 22 минуты чтения

Ранее об ударе по «объекту топливно-энергетической инфраструктуры» в Одессе сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. По данным украинских СМИ, речь идет о нефтебазе азербайджанской государственной нефтяной компании SOCAR.

18 августа в Вашингтоне должна пройти встреча президента США Дональда Трампа с Зеленским, а также группой поддерживающих его европейских лидеров. 15 августа Трамп встретился на Аляске с Путиным и посчитал переговоры с ним невероятно успешными.

По его словам, Путин назвал условием заключения мира с Украиной передачу под контроль России всего Донбасса. В свою очередь, Зеленский исключил сдачу Донбасса России и подчеркнул, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на переговорах Украины и России в рамках трехсторонней встречи с участием США.