Мир

Тюрьму для депортированных из США назвали «кладбищем живых людей»

2 минуты чтения 12:32

В июле из Центра содержания террористов CECOT в Сальвадоре были освобождены 252 венесуэльца, которых США депортировали в рамках масштабной кампании по борьбе с нелегальной миграцией. Восемь из них после возвращения в Венесуэлу рассказали Би-би-си, что их содержали в пыточных условиях.

По словам одного из мигрантов Артуро Суареса, его избили сразу по прибытии в CECOT, разбив ему очки, после чего он потерял сознания. Суарес утверждает, что когда он пришел в себя, директор тюрьмы Белармино Гарсия поприветствовал заключенных словами: «Добро пожаловать в ад. Добро пожаловать на кладбище живых. Единственный способ уйти отсюда — умереть».

Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Мы эмигрировали в США через дыру в заборе
Пытались перейти границу 13 раз и потратили на переезд около двух миллионов рублей
Общество12 минут чтения

Бывшие заключенные сообщили изданию, что их регулярно избивали, в том числе иногда палками. Один из них рассказал, что подвергся сексуализированному насилию со стороны охранников из-за того, что он открытый гей.

Также мужчины говорят, что им приходилось спать на металлических нарах без матрасов и простыней, а также они были вынуждены есть голыми руками. Им запрещали общаться с адвокатами, гулять и пользоваться часами. Суарес рассказал, что его выводили на улицу лишь дважды, во время проверок Красного креста.

В Белом доме ответили журналистам, что администрация президента США Дональда Трампа благодарна президенту Сальвадора Найибу Букеле за помощь в «изгнании из американских общин самых жестоких и преступных нелегальных иммигрантов». Власти Сальвадора проигнорировали запрос Би-би-си.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Ранее Трамп распорядился возобновить работу лагеря на военной базе США в кубинском заливе Гуантанамо, чтобы в нем можно было разместить до 30 тысяч человек. С 2020 года в лагере содержались лишь несколько десятков человек, которые пытались добраться до Соединенных Штатов по воде.

