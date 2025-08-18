EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Психолог рассказал о важности теть в воспитании девочек

2 минуты чтения 15:37

Психолог и автор книг о воспитании детей Стив Биддалф рассказал в подкасте о родительстве на канале ABC, что тети играют важнейшую роли в жизни девочек, обратила внимание «Коса». Он отметил, что девочкам часто нужен кто-то, кроме родителей или опекунов, кто готов их выслушать — особенно в подростковом возрасте, когда они могут не хотеть общаться с родителями.

«Они не хотят тебя слушать, но им все равно нужна огромная помощь. Именно здесь на помощь приходит тетя или кто-то, похожий на тетю», — рассказал психолог. Он добавил, что в этой роли не обязательно должна выступать кровная родственница. По его словам, это может быть женщина примерно одного возраста с родителями, которая тоже любит ребенка.

Этих девочек воспитывают как мальчиков
Этих девочек воспитывают как мальчиков
Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей
Мир13 минут чтения

Биддалф посоветовал родителям поддерживать общение между дочерью и тетей с раннего возраста, чтобы к подростковому возрасту у них были доверительные и близкие отношения. Он подчеркнул, что тетя может стать «опорой психического здоровья» девочек.

Ведущая передачи Parental as Everything Мэгги Дент согласилась со своим гостем и отметила, что современные дети важно сталкиваются с огромным психологическим и эмоциональным давлением, поэтому им важно иметь заботливых взрослых помимо родителей.

Мой сын гей, а другой — священник
Мой сын гей, а другой — священник
Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто
Общество10 минут чтения

По данным канала CNN, в США многие родители отказываются от старых методов воспитания, предпочитая «мягкое воспитание». При этом психологи отмечают, что такой подход часто приводит к выгоранию, потому что родители должны говорить с детьми, проявлять сочувствие и при этом оставаться эмоционально стабильными.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования