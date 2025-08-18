Психолог рассказал о важности теть в воспитании девочек

Психолог и автор книг о воспитании детей Стив Биддалф рассказал в подкасте о родительстве на канале ABC, что тети играют важнейшую роли в жизни девочек, обратила внимание «Коса». Он отметил, что девочкам часто нужен кто-то, кроме родителей или опекунов, кто готов их выслушать — особенно в подростковом возрасте, когда они могут не хотеть общаться с родителями.

«Они не хотят тебя слушать, но им все равно нужна огромная помощь. Именно здесь на помощь приходит тетя или кто-то, похожий на тетю», — рассказал психолог. Он добавил, что в этой роли не обязательно должна выступать кровная родственница. По его словам, это может быть женщина примерно одного возраста с родителями, которая тоже любит ребенка.

Этих девочек воспитывают как мальчиков Все из-за позора, которому подвергаются семьи, где нет сыновей Мир 13 минут чтения

Биддалф посоветовал родителям поддерживать общение между дочерью и тетей с раннего возраста, чтобы к подростковому возрасту у них были доверительные и близкие отношения. Он подчеркнул, что тетя может стать «опорой психического здоровья» девочек.

Ведущая передачи Parental as Everything Мэгги Дент согласилась со своим гостем и отметила, что современные дети важно сталкиваются с огромным психологическим и эмоциональным давлением, поэтому им важно иметь заботливых взрослых помимо родителей.

Мой сын гей, а другой — священник Мы живем в Грузии, и религия помогла сыну принять своего брата. Но это было непросто Общество 10 минут чтения

По данным канала CNN, в США многие родители отказываются от старых методов воспитания, предпочитая «мягкое воспитание». При этом психологи отмечают, что такой подход часто приводит к выгоранию, потому что родители должны говорить с детьми, проявлять сочувствие и при этом оставаться эмоционально стабильными.