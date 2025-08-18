Менять криптовалюту на местную валюту разрешат в Таиланде

Таиланд разрешит иностранным туристам оплачивать расходы криптовалютой после ее обмена на местные баты. Об этом сообщил министр финансов страны Пичай Чунхаваджаира, пишет Bloomberg. По словам чиновника, программа TouristDigipay стартует в четвертом квартале 2025 года и будет работать в тестовом режиме 18 месяцев.

Цифровые активы нельзя будет использовать напрямую для расчетов, их также нельзя будет обналичивать. Они будут конвертироваться в национальную валюту и зачисляться на электронный кошелек, после чего иностранец сможет оплачивать покупки и услуги безналичным способом. Продавцы при этом всегда будут получать оплату в батах, уточняет агентство. «Мы хотим сделать все возможное, чтобы облегчить пребывание иностранным туристам в Таиланде. Эта новая программа станет инновационной альтернативой наличным деньгам и кредитным картам», — цитирует Bloomberg министра.

В рамках программы иностранцы смогут тратить через электронные кошельки до 500 тысяч батов в месяц (около 14 тысяч долларов). Для того, чтобы воспользоваться новой опцией, потребуется обратиться к лицензированным операторам цифровых активов и провайдерам электронных денег. Жесткие лимиты и строгие правила открытия счетов, по словам властей, должны предотвратить отмывание средств, говорится в публикации.

Меры по стимулированию туризма в Таиланде связаны с падением числа иностранных гостей, особенно из Китая. В первой половине 2025 года поток туристов из этой страны сократился на 33% после сообщений о похищении китайского актера Ван Сина возле границы с Мьянмой. Чтобы компенсировать снижение, власти рассчитывают привлечь больше путешественников из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

В понедельник власти Таиланда снизили прогноз по числу иностранных туристов до 33 миллионов человек вместо ожидавшихся ранее 37 миллионов. По состоянию на 10 августа страну посетили 20,2 миллионов туристов, что на 6,9% меньше показателя годом ранее. При этом туризм обеспечивает около 12% ВВП страны, напоминает Bloomberg.

