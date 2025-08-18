Депрессию захотели лечить стволовыми клетками человека

Китайские нейробиологи смогли пересадить в мозг мышей стволовые клетки человека и превратить их в нейроны, вырабатывающие «гормон счастья» дофамин. Ученые утверждают, что их метод помог снизить депрессивное поведение у подопытных особей и усилить у них уровень удовольствия, сообщает South China morning Post.

Human stem cell-derived A10 dopaminergic neurons specifically integrate into mouse circuits and improve depression-like behaviors / Cell Stem Cell

Эксперимент показал, что пересадка модифицированных человеческих клеток помогла в лечении у мышей состояния, похожего на депрессию. Дофаминергические нейроны помогли снизить у них тревожность и отрешенность, одновременно усилив чувство удовольствия.

По мнению ученых, их разработку можно будет использовать для лечения психических расстройств у людей, напрямую воздействуя на участки мозга, отвечающие за поведение. В том числе это может помочь пациентам с устойчивой к лечению депрессией, сопровождающейся ангедонией (неспособностью получать удовольствие). У некоторых людей этот симптом сохраняется даже после улучшения симптомов, связанных с подавленным настроением.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип Общество 10 минут чтения

Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell Stem Cell, заявили, что им удалось собрать доказательства, подтверждающие эффективность клеточной терапии для лечения психических расстройств. Они отметили, что большое депрессивное расстройство стоит на первом месте в мире среди нейропсихиатрических расстройств и, вероятно, к 2030 году окажется на третьем месте среди наиболее распространенных болезней любого типа.

Ранее канадские ученые обнаружили, что сезон, в который родился мужчина, связан с тем, с какой вероятностью у него может возникнуть депрессия. У женщин такой зависимости выявлено не было.