EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Депрессию захотели лечить стволовыми клетками человека

2 минуты чтения 14:17

Китайские нейробиологи смогли пересадить в мозг мышей стволовые клетки человека и превратить их в нейроны, вырабатывающие «гормон счастья» дофамин. Ученые утверждают, что их метод помог снизить депрессивное поведение у подопытных особей и усилить у них уровень удовольствия, сообщает South China morning Post.

Human stem cell-derived A10 dopaminergic neurons specifically integrate into mouse circuits and improve depression-like behaviors / Cell Stem Cell

Эксперимент показал, что пересадка модифицированных человеческих клеток помогла в лечении у мышей состояния, похожего на депрессию. Дофаминергические нейроны помогли снизить у них тревожность и отрешенность, одновременно усилив чувство удовольствия.

По мнению ученых, их разработку можно будет использовать для лечения психических расстройств у людей, напрямую воздействуя на участки мозга, отвечающие за поведение. В том числе это может помочь пациентам с устойчивой к лечению депрессией, сопровождающейся ангедонией (неспособностью получать удовольствие). У некоторых людей этот симптом сохраняется даже после улучшения симптомов, связанных с подавленным настроением.

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
Общество10 минут чтения

Авторы исследования, опубликованного в журнале Cell Stem Cell, заявили, что им удалось собрать доказательства, подтверждающие эффективность клеточной терапии для лечения психических расстройств. Они отметили, что большое депрессивное расстройство стоит на первом месте в мире среди нейропсихиатрических расстройств и, вероятно, к 2030 году окажется на третьем месте среди наиболее распространенных болезней любого типа.

Ранее канадские ученые обнаружили, что сезон, в который родился мужчина, связан с тем, с какой вероятностью у него может возникнуть депрессия. У женщин такой зависимости выявлено не было.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования