EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые рассказали о диагностике заболеваний по запаху

2 минуты чтения 17:59

Анализ запаха тела и дыхания может помогать в диагностике рака, диабета, болезни Паркинсона, эпилепсии, малярии и других состояний, пишет Би-би-си. Издание поговорило с учеными, которые разрабатывают проекты в области ранней диагностики по запаху.

Химик из Центра химических сенсоров Монелла в Филадельфии Брюс Кимбалл объяснил, что при многих заболеваниях нарушается метаболизм, поэтому изменяется состав летучих органических соединений, испаряющихся с кожи. «Если вы страдаете от инфекции, болезни или травмы, логично, что это повлияет на ваш метаболизм. Это изменение метаболизма проявится в распределении метаболитов в разных частях вашего тела», — сказал Кимбалл.

Запах пота может говорить о болезни
Запах пота может говорить о болезни
На что еще он может указать и как распознать проблемы? Узнайте в тесте «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Ученый рассказал, что его команда уже рассмотрела много вирусных и бактериальных инфекции и других заболеваний, включая рак поджелудочной железы и бешенство. По его словам, «очень редко» нет возможности отличить какое-то заболевание от здорового состояния по запаху.

Физик Андреас Мершин стал соучредителем компании RealNose.ai и разрабатывает устройство, которое будет определять рак предстательной железы по запаху. «Меня сводит с ума то, что люди умирают, а мы втыкаем им иглы в задницы, чтобы выяснить, есть ли у них рак простаты, хотя сигнал уже распространяется и его могут уловить собаки», — сказал ученый.

Устройство, над которым работает команда Мершина, использует настоящие обонятельные рецепторы человека, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. С помощью машинного обучения ученые пытаются найти закономерности в реакции искусственного носа на пахучие вещества, связанные с раком простаты.

Старый добрый рунет
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
Интернет и мемы2 минуты чтения

Некоторые заболевания связаны с настолько выраженным запахом, что их могут выявлять и люди. Например, при диабете от людей может исходить запах фруктов или «гнилых яблок». При болезнях печени изо рта или от мочи может исходить затхлый или сернистый запах, а если есть проблема с почками, изо рта может пахнуть «аммиаком», «рыбой» или «мочой».

Люди с обостренным обонянием (гиперосмией) могут чувствовать запахи других болезней. Например, бывшая медсестра Джой Милн обнаружила, что у ее мужа появился новый мускусный запах. После этого у него нашли болезнь Паркинсона. Позднее она заметила такой же запах у участников собрания пациентов с этой болезнью. Эксперимент, который провели для нее ученые, подтвердил ее способность.

Химик-аналитик Педита Барран из Манчестерского университета рассказала, что занимается газовой хроматографией кожного сала пациентов для диагностики болезни Паркинсона. Ее команда разрабатывает анализ, который позволит выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях.

По данным Би-би-си, собаки способны по запаху выявлять у людей рак легких, молочной железы, яичников, мочевого пузыря и простаты. Также они могут распознать приближающийся приступ эпилепсии, болезнь Паркинсона, малярию и диабет. Однако не все собаки способны находить болезни, а их обучение занимает много времени.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Общество
Обожаю свою работу, ведь я — пилот
Некоторые пассажиры боятся со мной летать, а люди вокруг — не верят, что я летчик. Я с Кавказа и хочу сломать этот дурацкий стереотип
00:01
Фокси-Нокси
Криминал
Фокси-Нокси
20-летняя девушка приехала в Италию учиться по обмену, но вместо этого угодила в тюрьму по обвинению в убийстве
17:00 17 августа
Старый добрый рунет
Интернет и мемы
Старый добрый рунет
Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода»
00:01 17 августа
Путин и Трамп встретились на Аляске
Политика
Путин и Трамп встретились на Аляске
О чем говорили главы двух стран и чего удалось достигнуть?
02:47 16 августа
Первая финансовая пирамида России
Экономика
Первая финансовая пирамида России
Она возникла задолго до «МММ» Сергея Мавроди и просуществовала более 10 лет. Но мошенников все же наказали, а суд над ними освещал Антон Чехов
00:01 16 августа
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Общество
В пресной воде обитает «поедающая мозг» амеба
Встреча с ней почти всегда заканчивается для человека смертью
00:01 15 августа

Самое читаемое

Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
10 октября 2024
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Горящие новости
Эксперт назвала лучшие женские духи
Мужчина заплатил за секс с 12-летней девочкой ее матери и изнасиловал еще одного ребенка
Кремль анонсировал заявление Путина
Обвиняемого в убийстве близняшек экс-полицейского отправили на войну до суда
Мужчину насмерть затянуло в аппарат МРТ
СМИ удалили материал о предполагаемой дочери Путина
Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты
Двухлетний ребенок загрыз кобру до смерти
Кыргызстан запретил порно
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования