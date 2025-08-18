Ученые рассказали о диагностике заболеваний по запаху

Анализ запаха тела и дыхания может помогать в диагностике рака, диабета, болезни Паркинсона, эпилепсии, малярии и других состояний, пишет Би-би-си. Издание поговорило с учеными, которые разрабатывают проекты в области ранней диагностики по запаху.

Химик из Центра химических сенсоров Монелла в Филадельфии Брюс Кимбалл объяснил, что при многих заболеваниях нарушается метаболизм, поэтому изменяется состав летучих органических соединений, испаряющихся с кожи. «Если вы страдаете от инфекции, болезни или травмы, логично, что это повлияет на ваш метаболизм. Это изменение метаболизма проявится в распределении метаболитов в разных частях вашего тела», — сказал Кимбалл.

Запах пота может говорить о болезни На что еще он может указать и как распознать проблемы? Узнайте в тесте «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Ученый рассказал, что его команда уже рассмотрела много вирусных и бактериальных инфекции и других заболеваний, включая рак поджелудочной железы и бешенство. По его словам, «очень редко» нет возможности отличить какое-то заболевание от здорового состояния по запаху.

Физик Андреас Мершин стал соучредителем компании RealNose.ai и разрабатывает устройство, которое будет определять рак предстательной железы по запаху. «Меня сводит с ума то, что люди умирают, а мы втыкаем им иглы в задницы, чтобы выяснить, есть ли у них рак простаты, хотя сигнал уже распространяется и его могут уловить собаки», — сказал ученый.

Устройство, над которым работает команда Мершина, использует настоящие обонятельные рецепторы человека, выращенные в лаборатории из стволовых клеток. С помощью машинного обучения ученые пытаются найти закономерности в реакции искусственного носа на пахучие вещества, связанные с раком простаты.

Старый добрый рунет Поставьте ICQ, напишите нам в «Живой журнал» и пройдите самый ламповый тест «Холода» Интернет и мемы 2 минуты чтения

Некоторые заболевания связаны с настолько выраженным запахом, что их могут выявлять и люди. Например, при диабете от людей может исходить запах фруктов или «гнилых яблок». При болезнях печени изо рта или от мочи может исходить затхлый или сернистый запах, а если есть проблема с почками, изо рта может пахнуть «аммиаком», «рыбой» или «мочой».

Люди с обостренным обонянием (гиперосмией) могут чувствовать запахи других болезней. Например, бывшая медсестра Джой Милн обнаружила, что у ее мужа появился новый мускусный запах. После этого у него нашли болезнь Паркинсона. Позднее она заметила такой же запах у участников собрания пациентов с этой болезнью. Эксперимент, который провели для нее ученые, подтвердил ее способность.

Химик-аналитик Педита Барран из Манчестерского университета рассказала, что занимается газовой хроматографией кожного сала пациентов для диагностики болезни Паркинсона. Ее команда разрабатывает анализ, который позволит выявить болезнь Паркинсона на ранних стадиях.

По данным Би-би-си, собаки способны по запаху выявлять у людей рак легких, молочной железы, яичников, мочевого пузыря и простаты. Также они могут распознать приближающийся приступ эпилепсии, болезнь Паркинсона, малярию и диабет. Однако не все собаки способны находить болезни, а их обучение занимает много времени.